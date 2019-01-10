1歲嬰突抽搐昏迷！女計程車司機「冷靜支援」　霸氣解危被讚爆

▲女計程司機緊急救寶寶，冷靜霸氣被讚爆。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導



孩子在外面突然發生狀況，家長想必相當擔心害怕。大陸四川南充的一名阿嬤日前抱著1歲大的孩子搭計程車，沒想到寶寶在過程中突然昏迷抽搐，讓家長們相當驚慌，不停發出哭喊聲，此時女計程車司機全程保持冷靜，不停安撫家長，還及時打電話通報，直奔醫院，順利化解危機。



這起事件發生在1月2日上午，計程車司機康麗均在高坪區轄區在了3名客人，分別是楊阿姨和他的女兒，以及1歲大的孩子，當時楊阿姨抱著寶寶坐在後座，孩子的媽則是坐前座，但孩子突然嚎啕大哭，抽搐之後昏迷，兩名家長不停地呼喊都沒有動靜，坐前座的媽媽更驚慌地直接跨到後座。

此時康麗均立即按下計程車的雙閃燈，在觀察路面車流情況後，一邊開車一邊打電話給員警單位，冷靜地通報自己現在的位置以及要去的醫院，且車上有小孩並且有緊急狀況，希望員警幫忙指揮交通開路，讓她可以順利送孩子到醫院。在此同時，她還安慰心急如焚的家長。

之後到了十字路口，員警已經在指揮交通，讓這台計程車優先通行。早上8點45分，康麗均就順利將乘客還孩子都送到了南充婦孺醫院，整個過程用不到十分鐘，且因為及時送醫，這名1歲的孩子已經脫離了生命危險。

事後，康麗均笑著表示，孩子情況好轉了，「作為我們出租行業的話，每個駕駛員都應該做到這一點，都應該會這樣做的。」而楊阿姨也表示，非常感謝康麗均的幫忙，「如果不是她的話，我孫子現在都沒了，說實話我真的是感謝她，她真的是好人做好事，非常好」。