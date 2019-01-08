死神來了！男開車把自己輾死　「詭異畫面」驚悚曝光

▲開車撞死自己的離奇車禍，引發網友議論。

實習記者陳妙津／綜合報導

大陸四川昨（7）晚傳出一起離奇車禍。一名呂姓男子開車行經樂山市嘉興路美食街，在倒車時不慎將自己甩出車外，不料失控的汽車還因未釋放完的動力繼續前行，左、右前輪連續壓過地上男子，造成他最終重不治。現場監視器畫面曝光後，也讓眾網友驚訝萬分，直呼「死神來了」。

據《成都商報》報導，事發地點位於四川樂山嘉興路的美食街，目擊者於7日晚間9點40分看見，一輛白色轎車從人行道緩緩開出，正當進入機慢車道時，不知為何忽然停車，隨後猛烈向後倒車，附近一名女子也被波及擦撞倒地。過程中駕駛座車門原本是關著的，卻不知何時駕駛座車門打開，男子被甩出車外，由於車輛並未停下，持續倒車並輾壓男子，最後男子被失控轎車的左、右前輪輾壓而過。

▼男子倒車時車門意外打開，結果甩出車外被車輾斃。（圖／翻攝自《鳳凰視頻》）

事發突然，引起大量市民圍觀。雖然眾人協力將駕駛從汽車抬開，但被壓在左前輪的呂姓男子已大量失血，失去意識，雖然被緊急送往樂山市中醫醫院，但經過搶救仍傷重不治。至於事故發生的詳細原因，警方仍在做進一步調查。

▼男子最後被壓在右前輪下方。（圖／翻攝自翻攝自微博）







當地交通警察表示，事故原因目前還在進一步調查了解中。當時現場監視器畫面曝光後，看過網友都對這起離奇意外紛紛驚呼，「車門沒鎖？至少是沒繫安全帶」、「技術性自殺」、「沒有監視器，說出來沒人信」、「這真的就是命」、「天要收他，誰也攔不住」。