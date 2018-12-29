把GG接回去 閹夫案男主角 25年後又是一條「龍」！

▲▼波比特在20／20訪問中說：「那真是一場惡夢。」(圖／翻攝自ABC電視網)

國際中心／綜合報導

這個世界上，人們以五花八門各種不同的方式成名。其中一種比較特怪的，是靠他們的GG。波比特(John Wayne Bobbitt)是其中一人。因為他就是25年前轟動全球的「閹夫案」男主角。

日前波比特在ABC新聞網20/20節目中專訪中說：「現在它一切都正常！」這段訪問定東岸時間下周四(1月4日)播出。鎮

事情經過是這樣的：1993年6月23日晚上，當年26歲、住在美國維吉尼亞州的波比特在睡夢中突然感到胯下一陣劇痛。他痛醒後驚覺現自己的GG不翼而飛，兩腿之間血流如注。原來，他的「寶貝」已經緀被老婆洛琳娜(Lorena Bobbit)「切切」了！

波比特回憶說，當晚他喝醉後跟妻子發生爭吵。他也不記得吵了些甚麼。接著他就一個人回房睡覺。沒想到洛琳娜後來跑到庒廚房，拿了一把刀就把老公「切切」。

洛琳娜被捕後宣稱：老公在爭吵後後對她家暴兼強暴，所以才會發狠報復，之後她開車出門，把切下來的GG丟到野外。警方費了好大功夫才找到。

波比特報警後被緊急送院。所幸經過9個半小時的顯微手術後，醫生把GG重新縫回去。醫生說，那一刀切掉了陰莖最前面的6公分。未來若是感染、變黑，他的GG就算是毀了。幸運的是，經過3個禮拜的休養康復，他的GG不再GG了！

此案當年轟動全球，也徹底改變了波比特的人生。他成名之後，反而更有女人緣，願意向他她主動獻身。此外還有電視節目提供「好康」：讓他免費接受「陰莖增大術」。 他的「裝備」更強了，甚至一腳踏入AV界，演出過兩部A片。

2013年他接受訪問時自爆：自從當年那宗「GG悲劇」發生後迄今，他已經跟70個女人發生過性關係。 今年51歲的波比特在20／20訪問中感嘆往事不堪回首。他說：「那就像是一場惡夢。」

「閹夫案」發生後，當年21歲的洛琳娜被控「惡意重傷害罪」。但後來以「短暫精神失常」的理由獲判無罪。波比特則被控「婚內性侵罪」( marital sexual assault)，不過同樣被判罪名不成立。

這對夫婦在1995年離婚。洛琳娜恢復她婚前的姓氏「蓋洛」(Lorena Gallo)。她後來成立了一 個基金會，專門幫助遭受家暴的女性。相關報導及更多照片請看這裡

