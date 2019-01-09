全球經濟情勢複雜　兩岸消費者信心指數皆呈現「下降趨勢」

▲「2018年第四季度兩岸暨港澳消費者信心指數」發布會，今於北京首都經貿大學舉行。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／北京報導

「2018年第四季度兩岸暨港澳消費者信心指數」發布會，今於北京首都經貿大學舉行。數據指出，因應國際經濟與貿易形勢複雜等因素，「穩中有進」態勢雖持續發展，但經濟下行壓力卻是有所增加，較去年第四季度，大陸消費者信心總指數下降5.7、台灣則下降3.04。

該調查已進行連續10年以上，本次調查由首都經貿大學、台北醫藥大學、香港城市大學、澳門科技大學共同進行。數據指出，大陸在經濟發展、就業、投資與購房信心皆呈現下降趨勢，總指數排名依序是大陸、澳門、台灣、香港。

綜觀近來各家機構發布數據，經濟下行壓力增加局面，似乎是無法避免。

數據指出，第四季度大陸消費者信心總指數為99.4。總指數相較2017年第四季度的105.1，下降5.7、環比上升0.1，與第三季環比基本持平，仍趨「樂觀水平」。

各分項指數中，大陸消費者在經濟發展、就業、生活信心雖持續在樂觀區間。但，經濟發展、就業、投資、購房信心呈現不同程度下降；物價、生活信心變動幅度較小，基本保持平穩。

▲大陸下半年制定「穩定就業」經濟政策。（圖／CFP）

鑑於大陸經濟指標運行平穩，數據坦言，部分經濟指標增速有所減緩。以製造業為例，去年12月，製造業採購經理指數為49.4，比上月回落0.6，不僅低於臨界點，景氣度也相對減弱。

另一方面，台灣第四季度消費者信心總指數為85.03，相較2017年第四季度的88.07，下降3.04。其中，民眾最擔憂的，還是在物價水平的增幅。

分項指數上，最高是選擇「投資股票時機」，總指數為97.10；其次是「就業狀況」的94.59點；第三為「購買耐久性財貨時機」，總指數為92.61。

值得關注的是，「購買房地產時機」指數是86.20；「家庭儲蓄狀況」為83.78；指數最低的是「物價水準」，僅62.66。