挺蔡英文半版廣告「不是為了造神」！ 創作理念曝光顏色字體有玄機

▲女醫師連署挺蔡英文。（圖／翻攝女醫守護民主台灣臉書）

政治中心／綜合報導

810位女醫生集資買下報紙半版廣告聯署力挺總統蔡英文，受到廣大關注；特別的是，網友對於廣告顏色的詢問度很高，廣告設計師方曲也在臉書回應設計理念，希望能傳遞出堅定又溫柔的感覺，並強調，「做廣告不是為了造神」。

方曲解釋創作理念，為搭配手寫字的溫度感，選用了Pantone公司公布的2019代表色「16-1546 Living Coral活珊瑚橘」，希望透過這個陰性的色系，傳遞出堅定又溫柔的感覺。

英文字體部分，主標選用了Caslon，因為它正是當時美國發表獨立宣言跟美國憲法使用的字體，諷刺的是，它還是由英國殖民美洲時引入美的（引入確切年份我還要再查清楚），方曲認為它的歷史背景，非常適合同樣具有殖民史的台灣。

內文中文字體，則使用晶熙黑體，是2016蔡英文競選團隊所採用的台產字體，用它作為一個意義上的延續，以及對設計團隊的小小致敬與支持。（台灣需要更多本土字體，甚至是繁體漢字以外的母語字體，語言跟文字，幾乎是一個文化的主體性的基礎。）她特別強調，整份設計中的關鍵字，就是捍衛（defend），因此在文案上方做了強調。

方曲認為，設計師的工作就是凸顯設計對象本身就有的價值，「做廣告不是為了造神」，而是今天誰選擇捍衛民主跟自由，我們就選擇他，然後緊盯他、監督他，再一起越做越好。

▲女醫師登半版廣告「捍衛民主台灣 支持蔡英文總統」。（圖／楊亞璇翻攝）

方曲也說，我們現享有的，都是歷史上一個一個勇敢的台灣人民，去拼命爭取、去捍衛來的，我想，人權就是這樣的一個東西。它不是名詞，而是動詞，且應該要永遠要是動名詞。