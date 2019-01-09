「每包香菸可降價32元」綠委促停徵菸稅　遭政院打槍

圖文／鏡週刊



總統蔡英文在元旦新年談話時提及，過去2年經濟成長，稅收超出預期，因此已請行政院盡快提出具體方案，讓收入較少的民眾優先分享經濟成長紅利。本刊掌握，上週三（2日）小英元旦談話在立法院民進黨團群組內引發熱議，有南部資深綠委提出「停徵菸稅X年建議」，不少綠委都發言支持。

民進黨執政後為籌措長照財源，2017年6月12日起調漲菸稅，平均每包香菸菸稅增加20元。目前每包菸稅約32元，若停徵菸稅，每包香菸可降價32元。

據了解，這位南部資深綠委2日下午在群組中具體建議：「因為預期稅收超徵，菸稅停徵X年。」且他強調，不用透過修法，可以政策停徵，「這個我拜託到磕頭」。他還說，總統宣示回饋弱者，但沒有具體方案，「這樣喊話，正反面效應是不確定的。」

他進一步論述指，法稅聯盟要求退稅給每位國民，反而有感，所以若菸稅停徵2、3年，這樣立刻會有一個族群有感。「無論如何請慎重考慮！」

停徵菸稅的建議在群組中出現後，包括民進黨立委羅致政、蔡易餘、蔡培慧、陳素月、陳賴素美、許智傑等人都留言「＋1」表態支持，而陳賴素美更用「＋10000」表達她非常支持此建議。

而行政院副祕書長何佩珊在群組中回應，修法加徵菸稅是用於長照2.0，因為長照2.0採稅收制，過去行政院前院長林全曾考慮加徵營業稅，但立委認為課營業稅容易引發小商家反彈、造成通貨膨脹，因此最後在行政立法協調會報中採納加徵菸稅的建議，也獲得立委同意。

何佩珊也強調，長照2.0目前雖然錢還夠用，但目前都還只停留在居家服務，未來若開辦機構式服務，前很可能會不夠。也等於婉拒了這項綠委停徵菸稅的建議。

不過，何佩珊一席話，又引發雲林立委劉建國不滿回嗆：「加徵菸稅，本人和楊曜委員沒有同意過！」何回應，她記得劉建國和楊曜沒同意，而是否停徵值得討論，但加稅真的是很困難的事，主要是長照採稅收制，「這邊財源沒了，還是要找其它代替」。



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