《讀賣新聞》披露：安倍政府擬提議「日俄放棄爭議領土索賠權」

▲ 安倍政府轉變立場，。圖為日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日本與俄羅斯之間的北方領土紛爭至今尚未落幕，《讀賣新聞》8日援引知情人士消息指出，為了終結日俄戰後紛爭，安倍政府打算在締結日俄和平條約時，同時與俄方簽署確認雙方同步放棄爭議領土相關索賠權，重建新日俄關係。

日俄為了討論雙方締結和平條約等事務，外務大臣河野太郎將於12日至16日出訪俄羅斯，而安倍晉三21日會在莫斯科與普丁見面。

《朝日中文網》先前報導，依照1956年《日蘇共同宣言》，俄方應該把日本北方領土的齒舞群島與色丹島交還日本，但是長期以來，普丁擔憂日本會同意美軍在到島上建設美軍基地，因此協商遲遲沒有進展。

針對北方領土紛爭一案，日本政府先前主張，雙方在戰爭狀態的「掠奪」以及「財產損失」，日本政府或原島民有權向蘇聯或是俄羅斯要求相關賠償。但依據《讀賣新聞》所披露的內容，日方研擬提議放棄爭議領土相關索賠權的動作，意味著安倍政府立場轉變，且旨在了結雙方的戰後紛爭。

安倍晉三本月6日曾提到，「無論如何都要（在日俄締結和平條約方面）取得進展，竭盡所能畫下休止符。」

▼ 日本首相安倍晉三與俄羅斯總統普丁將於21日於莫斯科會面。（圖／達志影像／美聯社）