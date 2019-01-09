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日週刊排名《最好約泡的女大生排行》　2.4萬人連署嗆刪文

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▲▼撿屍,開趴,男女,約砲,約炮。（圖／PAKUTASO）

▲日本知名週刊針對歧視女性風波道歉，但卻不願意撤文。（圖／示意圖／PAKUTASO）

國際中心／綜合報導

日本知名男性雜誌《週刊SPA！》題材辛辣，經常報導許多聳動內容，然而2018年12月25日發售的《週刊SPA！》竟報導「最好上的女大生排行榜」，並在排行榜中實名寫出東京首都圈的5間大學名，該周刊還描述，如何按照女性穿著判斷是否有意發生關係，嚴重藐視女性，引發各界抗議。

由日本富士產經集團旗下出版社扶桑社發行的《週刊SPA！》2018年12月25日以「最好上的女大生」為題，發表報導，內容不但提及，新型態酒局「ギャラ飲み（由男生負擔所有餐費，或是在結束後提供零用錢給女方作為「出場費」的酒局」，記者還引述交友APP社長的言論，排出在ギャラ飲み中最容易發生性關係的大學。

被提及的實踐女子大學校長也在9日以前發送抗議文給出版社，另外，菲利斯女學院大學更是在自家官網上痛批，扶桑社包含2018年12月25日發表的報導與相同性質的報導，嚴重輕視、藐視女性權益，傷害女性尊嚴與名譽。而連署網站change.org也在短短幾日內集結2.4萬人，要求扶桑社撤文並出面道歉。

對於外界批判，《週刊SPA！》總編輯僅表示，原是為了更加貼近讀者才會使用如此強烈的字眼，沒想到卻讓讀者覺得這樣的表現方式太過煽情，未來在談論到性相關話題時，會多聽取各方意見。

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關鍵字：週刊SPA,約泡,日韓要聞

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