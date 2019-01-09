《麻辣》范筱梵夫「專帶人偷渡美國」　遭爆人蛇首腦被美列黑名單

圖、文／鏡週刊

靠電視劇《麻辣鮮師》竄紅的女星范筱梵，7年多前嫁給泰國台商王柏森，之後淡出螢光幕，定居泰國。不料，去年10月，媒體爆出王到處拈花惹草，甚至還有3P影片外流，導致2人婚姻生變。後來又傳出，影片是與王柏森有債務糾紛的江姓男子流出，江還威脅殺人，最後王向泰國警方報案，逮捕江男。

不過，本刊調查，全案並不單純，江男反控王曾經是人蛇集團首腦，還涉嫌洗錢，這一次是因不願支付2000萬元紅利，才買通泰國警方及移民局想要置他於死地。11月底逃回台灣的江男已經委託律師控告王詐欺、背信、恐嚇、妨害名譽，誓言討回公道。

律師轉述，年近60的江智詮與王柏森認識近20年，與范筱梵也熟。王本名王春甡，曾是人蛇集團首腦，他以泰國為基地，專帶中國人持假護照到台灣、日本轉機，最後闖關偷渡美國，賺了不少錢。後來一次事蹟敗露，被美國海關列為黑名單後，王才改名，但仍然持有多本護照，光台灣護照至少就有2本。

▲因電視校園劇《麻辣鮮師》竄紅的女星范筱梵（左）與老公王柏森（右）定居泰國，王遭合作夥伴爆料曾是人蛇集團首腦。（翻攝范筱梵臉書）。（圖／鏡週刊提供，下同）

知情人士透露：「王柏森那次買通台灣某航空公司的地勤人員，然後帶著中國偷渡客從泰國飛台灣，在地勤人員掩護下，順利在管制區轉機飛日本，但到了日本後被查出護照有問題，最後不僅遭遣返，也被最後目的地美國列為不受歡迎人物，永久禁止入境。東窗事發後，還害台灣地勤人員被開除。」

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▲在泰國經營旅行社的江智銓被合作夥伴王柏森指控恐嚇逼債，去年10月在曼谷被警方逮捕。

本刊透過LINE與人在泰國的王柏森取得聯繫，對江智詮的指控，王回應：「又來了！他都逃回台灣了，我不懂他還要幹什麼？我從來不是人蛇集團首腦，沒有2本台灣護照，也沒買通泰國警方抓他，更沒要置他於死地。」

▲范筱梵老公王柏森有兩本護照。（圖／鏡週刊提供）

王柏森說：「江智詮自己才是人蛇集團首腦，我是做航空包機正當生意的，沒有洗錢，3年來，我給了他超過7000萬元佣金，後來發現他亂搞，才停止合作。我們只欠他一千多萬元，並非2000萬元，他因為在電話裡恐嚇要殺了我跟我的合夥人，我才會報警抓他。」

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