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北市知名「和的獸醫院」爆無照！女名醫農專肄業騙10年　毛爸媽：醫師人很好

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▲遭拔牌停業的北市和的獸醫院，在拆除過程中仍有飼主帶著愛犬候診。(圖／鏡週刊，下同)

圖、文／鏡週刊

1月5日下午1點，台北市民權東路上的「和的獸醫院」正在拆除，X光機、高壓氧等儀器設備不斷自醫院內運出，卻還有忠實女客戶抱著可愛的瑪爾濟斯犬坐在門口等待治療，她卻不知院內的名醫正是北市動保處頭號頭痛人物、無照行醫長達十多年的「女獸醫」林美玲。

  1. 和的獸醫院擁有寵物「神器」高壓氧和4級雷射。（翻攝網路）網路留言盛讚林美玲醫術，但實際上她在獸醫院裡並非合格醫生。（翻攝網路）

和的獸醫院會被拆，正是因為林女多次無照行醫被抓，而主打「24小時動物緊急救護」「高壓氧」等治療項目的獸醫院，在網路上看似讚譽如潮，許多不知情的寵物主人在留言板留下：「親切待人待寵皆如自己家人，很棒的林醫師！」「高壓氧，作的很好。」「醫術高明，很會治療皮膚病。」如今看來相當諷刺。

林美玲自稱為「獸醫師」的聯名名片。

本刊調查，林美玲多年來頂著自認「比台灣獸醫牌還難考」的大陸獸醫牌，在台灣無照看診，但事實上她僅有屏東農專（屏科大前身）肄業，根本沒有台灣獸醫師執照。

自2010年起中國才設有「獸醫師國家考試」，在2009年前有「獸醫職稱」的人都可以應考，台灣更曾一度「揪團應考」風靡一時。早年中國執業獸醫師資格的取得委由省級單位代辦，對於考生的資格並不嚴謹，直到近年中國獸醫師國考才由中央辦理，遲至2017年才明文限制「港澳台」考生一定要有同等學歷的限制。

  1. 身穿藍衣拿著狗狗健康護照為寵物進行檢診的是「無照女獸醫」林美玲。（讀者提供）
  2. 林美玲以「摸骨神功」便能判斷毛小孩是否血便。（讀者提供）

社團法人高雄市獸醫師公會常務理事蕭序諺表示，在台灣執業，依本國獸醫師法規定，一定要有台灣發的執業執照並掛於明顯處。若發現疑似違規之事證，請和各縣市政府動物保護處或是防疫所查詢，以維護自身權益。

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關鍵字：鏡週刊,和的獸醫院

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