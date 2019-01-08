渡假返家發現有陌生人　「霸屋男」狠嗆：我有槍快滾蛋！

▲26歲的Nathaniel Jacob Nuckols「看中」韓森家的房子，霸屋不還。（圖／翻攝自Cobb County Sheriff's Office）



實習記者陳妙津／綜合報導

新都市傳說？美國喬治亞州的韓森（Janice Henson）一家人竟發現有人不請自來，擅自住到自家。當時韓森家剛結束渡假返家，沒想到鑰匙卻轉不開門，還有一個坐輪椅的陌生人在屋內聲稱「這裡已經是我家」，要他們快點滾蛋，並稱屋內有槍，嚇得屋主趕緊報警。

26歲的納撒尼爾（Nathaniel Jacob Nuckols）無視韓森一家，堅持「霸屋」外，還恐嚇說屋內有槍，嚇得韓森一家人不敢妄動，只好報警處理。警方到場後與納撒尼爾對峙僵持整整5小時，最終特種部隊破門而入，逮捕「霸屋男」才結束這場驚魂。

▲霸屋男和警方對峙5小時才被逮捕。示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）



所幸納撒尼爾聲稱的槍枝並不存在，只是家中被翻得一團亂，抽屜完全被掏空、屋主照片被移走，連食物也通通被一掃而空，還有多張納撒尼爾留下的紙條，「感謝屋主」給了他這個「家」。

事後韓森一家暫居於飯店，等到家中完全整頓好才會搬回家。「霸屋男」納撒尼爾則被控入室竊盜、恐嚇、非法入侵等多項罪名，目前已經以3.3萬美元交保候傳。