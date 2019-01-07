成亮澄推公益桌曆EP《閃亮的星光》助家扶兒少脫貧圓夢

▲成亮澄參與「2019公益桌曆EP捐款」邀請大家幫助家扶兒少圓夢脫貧。（圖／家扶基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

2019年初，許多藝人勤跑通告之餘，仍為支持公益不遺餘力，像是藝人成亮澄就參與了「2019公益桌曆EP捐款」，並邀請演員兵家綺、車冠德以及音樂創作孔鏘老師一同支持。這一次成亮澄2019公益桌曆EP認購，結合孔鏘老師創作曲《閃亮的星光》，首次單飛獻唱即投入公益的成亮澄，溫暖歌聲感動現場；孔鏘老師更表示，很開心2019年之初就可以做公益，當場認購50份給了成亮澄滿滿的信心。

有「瑜珈老師」稱號的成亮澄，也在現場倒立示範瑜珈動作，現場驚呼聲不斷，更現場帶起小朋友做瑜珈，親和力百分百。成亮澄說教育是弱勢孩子翻轉貧窮的重要管道，然而超過半數弱勢家庭工作收入未達預期，根本無力負擔兒少的才藝學習經費，讓家長即便想支持孩子的夢想也力不從心，才會全力投入公益桌曆EP。

▲左起孔鏘、家扶基金會潘惠珍主任、兵家綺、成亮澄、車冠德參與記者會。

兵家綺這一次除了帶10個新書包來現場送給家扶小孩當新年禮物，更貼心自製減糖的棒棒糖蛋糕到現場，讓現場小朋友又驚又喜！她說一開始只收到主題是「閃亮的星光」，花了好幾天發想，找了很多資料才完成了「馬卡龍閃亮的星光棒蛋糕」，現場發送給小孩看到他們滿足品嚐的模樣，讓她很開心直說超級值得，是2019年最棒的禮物，她個人也認購100份桌曆做愛心。

這次成亮澄響應家扶基金會無窮世代計畫，舉辦「2019公益桌曆EP捐款滿額贈活動」，為了弱勢孩子的才藝學習，更加碼捐出限量「閃亮的星光-電繡環保袋」以及「閃亮的星光-潮帽」，呼籲民眾一起支持，期盼大家透過愛的力量幫助家扶兒少勇敢築夢，未來能夠成功翻轉清貧、成為一顆耀眼的星星！

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