陳水扁斷言必選2020　柯文哲：繼續看下去就好

記者陳家祥／台北報導

前總統陳水扁8日在第335集「新勇哥物語」對2020總統大選發表看法，他認為台北市長柯文哲一定會角逐2020總統大選，而且贏的機率很高，但民進黨也並非無法打贏選戰。對此，柯文哲8日下午受訪表示，「奇怪，為什麼我都不知道都是別人再講」，直言「繼續看下去就好」；至於有沒有去拜訪阿扁？柯說，很久沒去拜訪他了，正在想什麼時候去比較方便。

陳水扁根據民調指出，有2/3的民眾反對總統蔡英文連任，若第三勢力的柯文哲投入2020選戰將會所向無敵；因為不論國民黨派出朱立倫或吳敦義，民進黨派出賴清德或蔡英文，柯文哲都能在「三角督」的情況下勝選，陳水扁也大膽直言，「你說他不會選，我才不相信」。

陳水扁也說，柯文哲雖然有些爭議但事他的聲望跟支持度都非常高，如果吳敦義、蔡英文、柯文哲三人競選，吳敦義、蔡英文兩人支持度加起來只有33%，柯文哲是53%，遠遠領先2人的總和。

雖然目前預測2020對柯文哲來說比較有利，但陳水扁表示，民進黨也並非完全沒有機會，而是要看誰出來選，他以自己的總統大選為例，雖然選前民調都顯示落後，但最後仍逆轉勝，他向蔡英文喊話，若民進黨不嫌棄的話，願意再度出馬貢獻自己的經驗，「阿扁什麼不行，但打逆轉勝的選舉絕對有經驗」。

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）