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父母勞保老人年金　子女繼承4要點很嚴格慘到送國庫

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▲▼勞保,勞工保險局。（圖／記者李毓康攝）

▲勞保條件規定老人年金遺屬請領資格條件多。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／台北報導

勞保老年年金月領還是一次全領哪個好，有專家建議可從4點了解自己何時勞保及身亡後親屬、繼承人領款等規定，便可提早避免多繳保費卻少領年金窘困，還可能因此閃過最慘的領不到。

綜合以下舉例說明，民眾可了解在民國98年1月1日前、後就有勞保者的請領差異之外，其繼承人是否具有遺屬年金請求權差到202萬元，當然也因為無繼承人年金得送給國庫情況，這就是許多專家提到勞保條例修法趨於嚴格，出現繳很多卻領得少，或者沒有符合規定資格繼承人續領遺屬年金者，白繳了保費送給國庫結局，因此引發外界有人認為商業保險都還有還本機制，該條例規定可能過於嚴苛的看法討論。

一、98年1月1日投保前可二擇一

民國98年1月1日前曾加保勞工保險者，等到退休時即具有選擇一次請領或按月領年金老年給付的權利。反之，98年1月1日勞保年金施行後才有勞工保險者，無具一次請領資格，只能選擇月領。

二、繼承者領取年金有差額

符合勞保條例第63條，民眾在領取老年年金給付期間死亡者的遺屬（配偶、子女、父母、祖父母等法定繼承人），除得轉銜為遺屬年金外，也有選擇一次請領老年給付資格，但須扣除已領年金給付總額的差額。

若是在領取失能年金給付或老年年金給付期間死亡，則是依失能年金或老年年金給付標準計算後金額的一半金額給付。

舉例來說，65歲退休者在第一項規定時間點以前有勞保，年資30年、平均投保薪資最高的4萬5,800元。

（1）選擇月領年金給付：即每月可領取30年X45,800X1.55%（替代率）X0.8（提前領）=1萬7,038元。
若不幸領取兩個月後身故，此時只領了3萬4,076元（17,038X2）。但因是在98年之前加入勞保，家屬或是繼承人若符合請領條件，可選擇以下兩種方式領遺屬年金。

（2）領回老年年金給付標準額一半：即繼承人可月領8,519元（17,038／2）到終身或請領資格終止時。

（3）選擇老年給付差額金：繼承人可一次請領老年給付金額，即206.1萬元（30年年資、共45個月基數=15X1+15X2，45X45,800=206萬1,000），但須扣除已領的2個月年金（2061,000-34,076），繼承人可一次領取202萬6,924元。

由於98年1月1日前有勞保者，退休時可二擇一。若是選擇月領老年年金給付者，較對繼承人有利，主要是因為民眾於請領途中身故後，法定繼承人也能改為選擇一次請領老年給付方式，只是要先扣除已領年金給付總額的差額，便可請領到親屬身亡後的老年給付差額。

但若之後有勞保者在請領途中期間身故，繼承人因無像上述有選擇老年給付差額金的請求權，無法一次領回202萬多元，只能選擇每月領回老人年金一半金額。

▼勞工保險局。（圖／記者李毓康攝）

勞保,勞工保險局。（圖／記者李毓康攝）

三、請領年金採順序、資格要件

繼承人是否能順利請領到遺屬年金，須再注意2點。

（1）給付繼承人有順序分別。依規定是配偶及子女、父母、祖父母、受扶養之孫子女及受扶養之兄弟、姊妹等5項次序。若民眾單身也無以上的法定繼承人親屬，則該筆老人年金歸國庫。

（2）須符合請領遺屬年金條件。配偶須年滿55歲，且婚姻關係存續1年以上。或年滿45歲且婚姻關係存續1年以上者，每月工作收入未超過投保薪資分級表第1級的基本工資2萬3,100元。

子女者，須為未成年或無謀生能力，或25歲以下者，或在學，且每月工作收入未超過投保薪資分級表第1級者基本工資2萬3,100元。

舉例來說，民眾在請領勞保老年給付2個月後過世。假設生前已與太太離婚的話，配偶就不符合以上所稱的條件，不能領。子女若都成年上班，且薪資超過基本工資，也不能領。其父母、祖父母也過世無孫子女，該筆遺屬年金也依法歸國庫。

四、條件嚴格　繳保費大於年金又得送給國庫

假設民眾勞保30年，勞資雙方每月總繳保費為4萬5,800投保薪資X11%費率X90%員工與雇主共負擔9成=4,535元，30年下來的總繳保費就是4,535X12個月X30年=163萬2,600元。

一旦領了2個月勞保老年途中期間病逝，總繳保費163萬2,600元扣除已請領的3萬4,076元（請看二計算式），餘額為159萬8,524元（1632,600-34,076）的差額，又遇到無以上具有法定繼承人資格可接續請領遺屬年金者，餘額則是歸於國庫。

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