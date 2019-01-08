400億補助弱勢網氣炸　他突破盲點：繳5萬稅的年薪破百「是在靠北X小」

▲政府擬將400億稅收盈餘用於補貼弱勢，目前仍在擬訂相關辦法。（圖／資料照片）

網搜小組／綜合報導

總統蔡英文在新年談話上提及「分享經濟紅利」計畫，7日傳出政院將花費400億預算補助月薪3萬元以下的民眾，引起眾多討論。其中有單身女子和單親媽媽認為自己年繳5至7萬元的稅，不應將這些稅收盈餘分給低薪民眾，讓蔡秉璁在臉書上痛批，繳這麼多稅的都年薪破百，補貼低薪民眾減少貧富差距哪裡錯了。

總統蔡英文新年談話提到，過去2年稅收超出預期，政府有盈餘，將採「分享經濟紅利」具體方案，照顧低收入、弱勢，7日傳出行政院擬編列特別預算3、400億元補助月薪3萬元以下民眾，引發工商團體與專家學者的論戰，也讓民眾議論紛紛。

其中媒體報導一名單身女子在網路上不滿地說，自己每年繳稅快5萬，認為政府既然超收稅，「為什麼不去還國家債務？也不退給納稅人？或是降稅？竟要把我交的稅金送給沒有繳稅的人花，什麼道理，太誇張了吧？我辛辛苦苦工作，繳稅是這樣讓你們揮霍的嗎？把我的辛苦錢還給我！」

還有一名獨自扶養2名孩子的單親媽媽說，「我去年繳稅7萬多，結果申請不到任何補助，就算了，如今竟然還要把多出來的稅收拿去給別人，不是說勞保、公保要破產？竟超收我的稅…卻讓我面臨晚年勞保破產。超收我的稅卻無腦要去補助3萬以下低薪族，3萬以下都沒在繳稅的。超收稅補助沒繳稅的？」

蔡秉璁看到後，不滿地在個人臉書上發文，「單親媽媽、扶養兩個小孩，繳稅還能繳到超過7萬，年收入至少150萬以上好嗎？單身一人繳稅5萬，絕對也是年薪破百才可能好嗎？是在靠北三小。」

此外蔡秉璁也分析，大部分超收的稅根本不是個人綜所稅，「大部分超收的稅，都是有錢人和財團建商繳的營所稅、證交稅。」他認為很多人都只會一直抱怨台灣貧富不均，「現在政府要拿從財團課到的稅，提供補貼幫助弱勢，是在靠北三小？」