雪隧北上火燒車駕駛機警停車滅火　南、北口一度封閉

記者游芳男／宜蘭報導

國道5號雪隧北上車道15點6公里靠近隧道出口處，8日上午發生自小客車火燒車意外，幸駕駛十分機警立即停車，並拿隧道內水線自行將火勢撲滅，才沒釀成大禍。火燒車後，雪隧南、北口均一度封閉，而事故在上午9時18分排除，交通恢復正常。

▲國道5號雪隧北上車道，8日上午發生自小客車火燒車意外（圖左上角），幸車主迅速自行撲滅火勢。（圖／國九隊提供）

國九隊表示，該隊勤務指揮中心於8日8時38分許，接獲坪林行控中心通報，國道5號雪山隧道北向15.6公里處內側車道，發生自小客車故障起火燃燒案件，立即通報線上巡邏車趕往現場處理，坪林行控中心並於8時40分雪隧南、北口均封閉行駛。

而王姓駕駛人表示，所駕駛自小客車，行經國道5號北向15點6公里處，發現車輛發出異聲，停於內側車道檢查，但車輛引擎室突然起火燃燒，才自行取用消防設備滅火並與抵達自衛消防員於8時48分撲滅，車上2人均安全。

國九隊指出，事故發生時，該隊於8時47分在雪隧南口管制疏導，雪隧南向北口、北向南口管制，並引導車輛改道下坪林及頭城交流道，8時42分自衛消防機車抵達，現場維持交維封閉，9時雪隧南向外側車道開放通行，9時18分該車上架拖吊事故排除。

國九隊提醒用路人，出門前請務必檢視車輛五油（燃料油、機油、動力方向油、煞車油、變速箱油）()、三水（水箱冷卻水、電瓶水及雨刷水），以降低車輛故障機率，維護自身及用路人安全。