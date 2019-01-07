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世新大學註冊率93.9％　穩坐非醫學院私立綜合性大學第一名

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世新大學以「傳播貫穿各學門」的理念推動校內課程改造，也配合科技趨勢引入AR/VR等設備。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學以「傳播貫穿各學門」的理念推動校內課程改造，也配合科技趨勢引入AR/VR等設備。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

教育部上周公佈「107學年度大專校院學制註冊率」，世新大學在全臺共113所私立大專校院之中，新生註冊率高達93.9％，名列非醫學院私立綜合性大學第一名，而教育部首度公布各大專校院「就學穩定率」指標（大一升大二流失學生比率）也達到91.71％。世新大學在少子女化浪潮之下，註冊率穩健向上成長，甚至較前一年度逆勢成長3.46%，顯見辦學成績斐然。

全媒體大樓即將於108年4月啟用。（圖／世新大學提供）

▲ 全媒體大樓即將於108年4月啟用。

作為傳播教育界的領頭羊，世新大學以「傳播貫穿各學門」的跨域教學理念推動校內課程改造，各系所均開設與傳播相關之課程，更著重在市場需求，期許學生將來不論是繼續升學或投入職場，所需要的專業智識與技能，都能在世新時期養成，贏在起跑點；更配合科技趨勢引入AR/VR等設備，並於107學年度將舊有影棚改建為業界廣泛使用的虛擬影棚，讓世新學生在校即接觸產業界第一線設備，此外更廣邀業界師資進駐世新，透過與校內優秀的師資合作，推動各院所跨系、跨領域合作。

世新大學於107學年度完成良彥講堂改建，為師生帶來更舒適的教學環境。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學於107學年度完成良彥講堂改建，為師生帶來更舒適的教學環境。

即將於108年4月啟用的全媒體大樓，更是世新大學新年度的一大亮點，具有融媒體新聞教學專區、數位影音串流專區、音樂與聲音教學專區、光雕投影與互動教學專區、虛實影像與製模掃描專業教室，搭配各式新開與學產合作課程多管齊下，世新大學將繼續為台灣傳播界培育優秀人才。此外，世新大學管理學院的觀光系與行政管理系，也各具特色，世新大學在Cheers雜誌企業最愛碩士生「觀光餐飲/旅館休閒」領域中也排名第七；法律學院在優化師資與課程之後，106年考取司法官、律師、其他公職的總人數，較前一年度提升22.2%。

▼ 舊有影棚改建為虛擬影棚，讓學生熟悉產業界第一線設備，也有助於學生發揮創意，創作出更多形式的作品。

舊有影棚改建為虛擬影棚，讓學生熟悉產業界第一線設備，也有助於學生發揮創意，創作出更多形式的作品。（圖／世新大學提供）

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關鍵字：世新大學,世新,非醫學院私立綜合性大學,註冊

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