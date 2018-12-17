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賀建奎未提供原始數據　「基因嬰兒實驗」註冊遭駁回

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▲賀建奎因基因編輯嬰兒遭取消參賽資格。（圖／CFP）

▲賀建奎因基因編輯嬰兒實驗，引起各界批評。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

深圳南方科技大學副教授賀建奎，日前聲稱首例基因編輯寶寶已誕生，引發各界譁然，他事後也沒有按照承諾公布有關實驗的原始數據。大陸臨床試驗註冊中心宣布，由於賀建奎未能提交原始數據供審核，加上未回覆中心關於該試驗倫理審查、知情同意過程、研究設計等，決定駁回其補註冊申請。

據《新京報》報導，大陸臨床試驗註冊中心指出，賀建奎與另一位研究者在上月8日提出補註冊申請，該中心受理後暫給試驗註冊號「ChiCTR1800019378」，同時要求他們提供原始數據以利審核。

▲大陸臨床試驗註冊中心網站顯示，「基因編輯嬰兒」試驗因不能提供原始數據供審核，已駁回補註冊申請。（圖／翻攝自大陸臨床試驗註冊中心官網）

▲大陸臨床試驗註冊中心網站顯示，「基因編輯嬰兒」試驗因不能提供原始數據供審核，已駁回補註冊申請。（圖／翻攝自大陸臨床試驗註冊中心官網）

不過「基因編輯嬰兒」實驗的補註冊申請，目前已被駁回。據大陸臨床試驗註冊中心網站「HIV免疫基因CCR5胚胎基因編輯安全性和有效性評估」臨床試驗註冊頁面顯示，因不能提供原始數據供審核，已駁回補註冊申請。

賀建奎日前宣布，一對名為露露和娜娜的「基因編輯」嬰兒於11月在大陸健康誕生；這對雙胞胎的一個基因經過修改，使她們出生後即能天然抵抗愛滋病，這也是世界首例免疫愛滋病的基因編輯嬰兒。

▲柯林斯（Francis Collins）發布聲明強烈譴責賀建奎。（合成圖／翻攝自美國國立健康研究院官網、路透社、CFP）

▲美國國家衞生研究院（NIH;National Institutes of Health）院長、遺傳學家柯林斯柯林斯（Francis Collins）日前發布聲明強烈譴責賀建奎。（合成圖／翻攝自美國國立健康研究院官網、路透社、CFP）

消息一出各界譁然，大陸122位科學家也發表聯署聲明稱，對於在現階段不經嚴格倫理和安全性審查，貿然嘗試做可遺傳的人體胚胎基因編輯的任何嘗試，表示堅決反對，強烈譴責；科學家們也表示，這項所謂研究的生物醫學倫理審查形同虛設，直接進行人體實驗，只能用「瘋狂」來形容。

賀建奎上月28日現身第二屆人類基因組編輯國際峰會，發表近一個小時的演講，為自己的實驗辯護，並強調實驗本身的必要性；他也稱，「如果這實驗讓我自己的小孩有缺陷，也會繼續做下去。」

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國、路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：基因編輯嬰兒,愛滋,免疫,國健委,南方科技大學,賀建奎,註冊,原始數據

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