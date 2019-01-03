世新大學社發所109學年停招　校方：經董事會決議符合法定程序

▲世新大學社會發展研究所109學年度將停招。（圖／ETtoday資料照）

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世新大學在校務會議上表決通過109學年度將停招社會發展研究所碩士班。對此，世新大學副校長陳清河表示，系所停招其實是學校這3、4年都在關注的事情，不是特別針對任何系所，並且這樣的決議也是經過校務會議及董事會決議，完全符合法定程序。

世新大學也發聲明指出，校方3年前即鼓勵社發所與社心系碩士班整併，但截至目前未見具體進展，招生也未有起色，因此根據《世新大學增設調整院系所學位學程辦法》第5條規定（本校增設調整院系所學位學程審查委員會、校務會議及董事會，得針對全校各院、系、所、學位學程主動調整之）處理，完全符合法定程序。

另外，世新大學也說明，校方經整體評估社發所的註冊率106與107僅50%，每年僅招到六名學生，尤其是該所學生休退比率為全校碩士班平均値2倍以上，再加上每年畢業率也屬最低，才會在1月2日的校務會議中決議於109學年度停招社發所。

世新大學也提到，學校在過去幾年依循《世新大學增設調整院系所學位學程辦法》調整15個系所與班制，同時也依據《大學法》規定，增設、調整（包括更名、整併、分組、停招)）院、系、所、學位學程，皆屬於大學自主權責。

