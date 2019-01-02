手機也能做新聞！　世新開「3天訓練營」：學會做記者

▲藉由實作練習，學生與老師之間相互討論交流。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／綜合報導

在人手一機的時代，幾乎人人都可以是記者，但背後還是要有採訪寫作與剪輯等相關技巧，才能產製出一則專業的影音新聞。在這個背景下，世新大學創新開設手機新聞微學分課程，用3天密集課程的方式做訓練，同時提醒學生「先學會做人，再學會做記者」，在災難現場保有同理心。

此次課程由新聞系助理教授陳秀鳳授課，以深入淺出並融合業界經驗的方式教導學生，讓學生先了解新聞的元素與特徵，慢慢延伸至新聞採寫，並讓學生在聽完講解後實際操作演練。

▲陳秀鳳老師與學生分享業界標準與自身經驗談。

課程中也邀請到全媒體中心主任馬斌向學生解說影像拍攝的分鏡與技巧，並要求學生在2個小時中，在校園取景，練習分鏡與影像敘事，同時做影像剪輯，讓學生熟悉以手機做影音新聞。

學生們必須在第一週上課後實際前往新聞現場，於第二週上課時帶回一支完整的影音新聞，並直接在課堂上檢討。鼓勵同學對別人的作品發表意見，從別人的作品中找出優缺點、相互學習，同學們表示，雖然短時間要做出一則專業新聞有難度，但也十分樂在其中。

課堂的最後，陳秀鳳以具有爭議性的新聞攝影，如凱文‧卡特《飢餓的蘇丹》等為例，強調「先學會做人，再學會做記者」，在災難現場拍攝聳動、血腥等畫面是媒體的本性，但也不應該失去同理心與人性，對受難者造成二次傷害。

▲同學朗誦課堂上練習的新聞導言寫作。