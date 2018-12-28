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台灣漫畫基地打破漫畫次元壁　世新大學陪你走進漫畫世界

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▲▼ 。（圖／世新大學提供）

▲文化部丁曉菁次長與中研院黃進興副院長接受媒體採訪，肯定此次以漫畫、在地文化、科技三大元素，交匯出台灣漫畫 IP 的無限可能性，並將漫畫及相關產業作有系統的聯結，以催生產業的生態系 。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

文化部委託世新大學經營的台灣漫畫基地「撼動-第九屆金漫獎年度特展」，利用時下最夯的 AR 及 VR 技術，與中研院數位文化中心合作，在25日推出第二檔特展「幻境漫遊 CCC 創作集數位體驗展」， 帶領民眾進入漫畫《北城百畫帖》、《閻王帖》的世界，與漫畫角色互動對話。

茶會首先由漫畫家 AKRU 作品《北城百畫帖》的主要角色「明湖」親自現身為大家介紹本次展覽的內容，漫畫中的虛擬角色透過動作擷取、語音辨識等技術，在實體場景演出，帶著觀展者走入漫畫裏的日治時期生活，展現內容結合科技運用的無限可能性。

文化部丁曉菁次長致詞時表示，今年適逢「台灣漫畫基地」啟動元年，以及CCC創刊10週年，文化部與中央研究院數位文化中心合作於台灣漫畫基地辦理CCC特展，在此時空下的結合別具意義。本次展覽主軸以籌備開拍真人電影的《北城百畫帖》作為展區，結合「菊元百貨」的3D數位復原模型與實際街景，重現日治時期的台北城，並透過漫畫家AKRU的畫筆以當代的角度重現1930年代的時空場景，讓歷史更貼近生活。此特展獨家播放前導片精華片段及幕後花絮，還原電影場景，展出電影服裝、道具與劇照，營造情境式體驗空間。除了展現台灣漫畫跨域合作的成果外，也希望漫畫基地能夠成為漫畫產業下一個階段出發的全新空間，以漫畫、在地文化、科技三大元素，交匯出台灣漫畫IP的無限可能性，並將漫畫及相關產業作有系統的聯結，以催生產業的生態系。

▲▼ 。（圖／世新大學提供）

▲與會貴賓專心聆聽漫畫家 AKRU 作品《北城百畫帖》的主要角色「明湖」親自現身為大家介紹本次展覽的內容。 。（圖／世新大學提供）

中研院黃進興副院長也在開展茶會中提到，從2002年起，中研院就參與了「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」，以數位科技保存台灣各領域的文化內容，是世界上少有的數位文化建設工程。《CCC創作集》便是中研院率先嘗試利用數位典藏成果，積極推動文化資產轉譯的表現。透過典藏資料庫，院內可以更輕易地發掘台灣的歷史、民俗、生態等等題材，邀請畫家以史實入畫，將文化資產轉化為智財資產。也因為《CCC創作集》的累積發行，成為台灣在地故事的漫畫創作、發表及產業營運的平台。黃進興說，從中研院一路投入的過程，可以看到兩件事。第一，數位科技可以幫助國家典藏變成方便可用的素材，產生進一步運用在故事創作的可能性，也加強大眾文化的底蘊。另一點則是隨著時代、科技演進，有更多應用方式可以普及研究成果，活化文化資產。

而世新大學副校長陳清河也表示，此次與中研院數位文化中心合作，在科學、文化與漫畫的結合下，利用時下最夯的 AR 及 VR 技術，能夠讓漫畫的展示平台有更開拓的空間！而文化部致力於結合公部門的資源來回饋給社會，更能帶動整個社會瀰漫著科學與漫畫的氣息。陳清河最後也強調，台灣漫畫基地邀請民眾自即日起至 108 年 1 月 6 日蒞臨台灣漫畫基地，觀賞「幻境漫遊 CCC 創作集數位體驗展」。
 

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關鍵字：世新大學,漫畫,AR, VR

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