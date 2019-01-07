留二張遺書喝下「年年春」農藥　台南男錢關難過輕生獲救

▲員警依手機定位搜索，及時在1處工寮內發現陳男躺臥在床上呈昏迷狀態，床邊有年年春農藥一瓶、桌上並留有遺書2張，警方馬上將陳男送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年關將近，台南市新化一名陳姓送貨司機，1月7日清晨傳訊給江姓老闆表示因債務問題，錢關難過，萌生自殺念頭，江姓老闆驚覺立即報警協助，警方手機定位搜索及時在1處工寮發現疑飲農藥尋短的陳男，經及時送醫成功挽回一命。

警方說新化警分局獲報立即派員前往陳男家中探訪，陳男家屬表示陳男離家多時獨自租屋在外，不知陳男行蹤。警方同時調閱陳男最後手機發話地點，最後定位於新化虎頭埤周邊，勤務指揮中心立即調派各派出所警網出動搜尋。

因為該處地處偏僻、幅員遼闊，警方費了好一番功夫，終於由新化警分局警員王智樑、楊書銘、林揚順在國道3號路橋下一處無門牌工寮前發現陳男貨車，員警進入工寮時發現陳男躺臥在床上呈昏迷狀態，床邊有年年春農藥一瓶、桌上並留有遺書2張。

員警立即通報119救護人員緊急救護並送往奇美醫院急救，經院方一番搶救，生命跡象始趨穩定。家屬聞訊，激動不已、連連稱謝。

新化警分局長方國璽表示，聞聲救苦，乃警察職責所在，相關辛勞員警除立即給予獎勵外並指示年關將近，員警在外執勤如有發現轄區內有獨居老人、弱勢家庭等需要急難救助之人，應立即通報相關系統予以協助，期盼轄內居民都能過個好年。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995