產銷履歷「QR-code」追溯條碼　新北36戶水產戶通過認證

▲ 產銷履歷、QR-code追溯條碼，新北36戶水產戶通過認證。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

食安問題層出不窮！如何保障食品安全？新北市政府為了讓民眾吃得健康、吃得安心，積極輔導當地漁民自主管理取得產銷履歷或生產溯源標章QR-code，2018年度共輔導10戶養殖戶取得產銷履歷標章，另有26戶漁撈及養殖戶取得（QR-code）生產追溯條碼，包括鮑魚、九孔、鱘龍魚及鱸魚等等，以提升水產品衛生品質，保障民眾食的安全。

隨消費者日漸重視食品安全與衛生，食品源頭管理與衛生安全已成為社會大眾關注之焦點。各國政府為提升食品安全，已陸續推動危害分析重要管制點（HACCP）、產銷履歷認證與產地標章等制度。

農業局指出，為了強化水產品自主管理責任，並讓消費者了解水產品產銷過程的所有資訊，以「在地、安心」為訴求，與國立臺灣海洋大學水產品產銷履歷驗證暨檢驗中心合作，包括進行現場稽核及採樣等，積極輔導養殖業者取得產銷履歷標章，向漁船主宣導水產品安全及可追溯性的重要，2018年度總計輔導10戶養殖業者通過認證，取得產銷履歷標章，另有26戶漁撈及養殖戶取得QR-code生產追溯條碼。

農業局長李玟表示，為了讓民眾安心享用新北優質水產品，使消費者與生產者建立互信互惠，市府積極推動食安計畫，輔導業者讓水產品產銷過程透明化，民眾只要掃描包裝上的條碼，就能即時知道產品經營業者、聯絡方式、地點等資訊，讓民眾安心購買。

李玟說，未來若有食安事件發生時，符合規範的生產者，亦可避免連帶損失。未來市府將持續推動食安相關計畫，希望民眾多多支持新北優質水產品，一同為水產品食用安全來努力。同時，為了維護海洋生態，在這個期間以外，千萬別到海邊從事捕撈工作，以免受罰，並且呼籲民眾，冬季風浪較大，從事捕撈鰻苗工作的民眾要注意自己的人身安全，不要因為辛苦的賺錢，而忽略了周遭的危險。