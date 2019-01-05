新店文山農場歷史悠久　孕育有機茶「健康又回甘」

▲ 新店「文山農場」歷史悠久，孕育「有機茶」健康又回甘。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農會「文山農場」歷史悠久，早在日治時代，就是台灣有名的「茶業傳習所」，為茶種育苗、繁殖、製茶技術交流與傳承的據點，位於新店區屈尺，群山環繞，還有新店溪蜿蜒而過， 8年前，在新北市農業局的輔導下取得有機驗證，不僅位於風景區景色優美，農場區也因有機種植生態豐富，夏季大量螢火蟲，就是最好的證明。

文山農場業務組長楊清章表示，農場有近20年沒有噴灑農藥，當年從慣行轉做有機，並通過有機驗證，沒有經歷大波折。近年消費者食安意識抬頭，有機茶銷售量日益提升，因此，透過新北市農業局，向農糧署申請有機茶生產設備補助，購置新設備，以提升品質及產量。

▲ 新店「文山農場」生態豐富，夏季大量「螢火蟲」。

目前農場不僅生產有機茶，也結合園區的多元化設施發展各式茶文化體驗，許多學校、公司都喜歡到文山農場舉辦各式活動。遊客來農場參觀時不只可享受大自然的芬多精、了解製茶流程，還能選購健康有機茶，一舉數得。

新北市府鼓勵青年及農友加入有機農產業，可向農會提出申請租地、驗證、有機肥料、機械以及溫室設施等補助，減輕農友負擔。想了解「文山農場」最新活動，詳洽文山農場官方網站：http://www.wsfa.com.tw/m/ 電話：02-2666-7512。