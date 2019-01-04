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社會 社會焦點 保障人權

母女遭雙煞「扒光衣褲」辱6小時　母聲淚俱下：這輩子最驚恐一夜

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▲其中1名竊嫌犯案後逃離現場的身影。

圖文／鏡週刊

新北市樹林區50歲黃姓女子2日下午返家時，發現家中遭2名宵小侵入，匪徒以菜刀控制黃女行動，黃女女兒在晚間7時許返家，也遭竊嫌要脅，母女被綑綁手腳。匪徒除竊取6,000元現金，還脫光被害人衣服猥褻，更拍下不雅照威脅，行徑極為可惡。屋主母女遭控制行動近6小時後脫困報警，聲淚俱下向警方表示「這是這輩子最驚恐的一夜」。

50歲的母親黃女表示，當天（2日）下午5時許回家就發現，平常都會上三道鎖的門，居然只鎖了一道，進屋後開燈卻不亮，便想走到停放腳踏車的地方要拿手電筒時，就看到2名竊賊翻箱倒櫃在行竊，當場大聲喝斥。竊賊發現犯行曝光，竟改以菜刀威脅，用棉被將她的頭包住、雙手反綁，然後拖到臥室裡綑綁手腳控制行動。在這過程中，2名竊賊從頭到尾都沒有說話，只用手機打字給她看，並搶走身上約6000元現金。

23歲的女兒在晚間7時許回到家，因為忘記帶鑰匙，就打LINE電話給母親，未料歹徒竟利用母親手機打字回話，要女兒去買麵回來，再由竊賊開門讓女兒進門。被綑綁在房內的母親得知女兒回來了，曾在房內大喊「不要進來，快去報警！」不過在樓梯間的女兒沒聽到，進門後也被用棉被蓋頭拖到浴室。竊賊要將女兒捆綁手腳時，女兒反抗咬傷竊賊的手掌，最後因無力反抗遭歹徒控制行動。

但惡夢還沒完，竊賊順勢扒光她們的衣褲，不顧母女含淚求饒，仍加以猥褻，還強拍裸照。2賊到了晚間11點多才離開，母女邊哭邊掙脫，連繫家人後就到派出所報案。警方調查發現，現場門窗並未遭到破壞，懷疑匪徒已多次勘查地形，更不排除他們手中握有鑰匙，疑似熟人所為，2隻樹林之狼如今仍在逃中，警方則調閱監視器全力追緝。


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關鍵字：鏡週刊,新北,樹林

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