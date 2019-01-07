高嘉瑜自曝「曾打斷他門牙」　新瀏海蓋過白眼…仍無人跟進

▲高嘉瑜近日接受雜誌專訪，扮成蝙蝠女亮相。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

記者葉國吏／綜合報導

「港湖女神」台北市議員高嘉瑜因誠實的言論、甜美外表人氣大漲，吸引不少粉絲，近期更是登上時尚雜誌，大談自己長期綁著公主頭的原因，高嘉瑜也在專訪中透露曾在小學時期打斷男同學門牙的兇狠面。

高嘉瑜過去出現在議會、政論節目等公開場合時，都綁著招牌的公主頭，許多網友紛紛希望她可以改變髮型。近期，高嘉瑜在時尚雜誌《ELLE》專訪中透露，愛綁公主頭是為了彌補童年遺憾，因幼時家裡很忙，綁公主頭的她上學都需花費很多時間準備，後來也被老師規定禁止。

▲高嘉瑜發文透露現在大家都在討論她的瀏海。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

高嘉瑜雖然都是公主頭亮相，但她在專訪時透露自己的兇狠面。高嘉瑜說，一家人體型都嬌小，所以有些鄰居都會自恃體型壯碩欺負他們，家中排行老大的她為了保護弟妹，都會挺身而出。高嘉瑜說，她小學時就曾拿鉛筆盒打斷隔壁男同學的門牙，「所幸長大後同學會再相聚，後來他牙齒長得非常好，擺脫斷牙陰影。」

高嘉瑜自從剪了瀏海以後連日登上媒體版面，高嘉瑜在最新的PO文中也自嘲「很好，現在大家不提眼球運動，改聊我的新髮型跟公主頭了」但還是沒人願意跟她剪一樣的瀏海。