影／高嘉瑜換髮型了！「公主頭→妹妹頭」萌翻　網驚呆：妳18歲？

記者鄒鎮宇／台北報導

「港湖女神」台北市議員高嘉瑜因誠實的言論、甜美外表人氣大漲，吸引不少粉絲，近期更是登上時尚雜誌，大談自己長期綁著公主頭的原因。沒想到，高嘉瑜也在今日改變造型，秒變童顏小公主，讓網友全都大讚「可愛」。

高嘉瑜過去出現在議會、政論節目等公開場合時，都綁著招牌的公主頭，許多網友紛紛希望她可以改變髮型，但高卻都笑而不答。近期，她在時尚雜誌《ELLE》專訪中透露，愛綁公主頭是為了「彌補童年遺憾」，因幼時家裡很忙，綁公主頭的她上學都需花費很多時間準備，後也被老師估定禁止。

▲高嘉瑜登時尚雜誌。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



▲高嘉瑜的新髮型讓網友被萌翻。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



「跟大家報告！」高嘉瑜5日晚間18時40分許，在個人粉專PO出新髮型的照片，瞬間吸引網友目光；她說，理髮時覺得瀏海剪得不夠多，「好像沒剪夠本的大嬸心態」，因此求設計師再剪，沒想到竟變成了新造型。

高嘉瑜也笑說，謝謝各位網友的指教，也請大家不要笑她，之後還是會弄回招牌的公主頭，「一日髮型秀結束，回歸正常生活，習慣就好」。

網友看完也大讚可愛，「好萌唷」、「好看」、「 也太萌了~」、「18歲？」、「 怎麼看都是高中生ㄅ」、「瞬間變20幾」、「感覺變學姐」。