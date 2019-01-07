衝暖冬遊補助！遠航國內線機票6折　台北-澎湖「2人成行」來回4千

▲遠東航空配合觀光局暖冬遊補助，推出國內線機票6折優惠。（圖／遠航提供）

記者賴文萱／台北報導

逺東航空配合交通部觀光局擴大國旅暖冬遊補助，推出「遠航FUN寒假專案」，2019年1月1日至1月31日只要兩人以上成行，至遠航官網購買國內航線機票即可享有「暖冬遊」6折優惠。

▲遠航6折機票優惠試算，雙人來回僅要4052員，現省2544元。（圖／記者賴文萱攝）

以「台北-澎湖」來回機票3,298元為例，雙人成行機票原價為6,596元，「遠航FUN寒假專案」，可享有6折優惠，折扣後為4,052元，立即省下2,544元。如果同時搭配「國旅暖冬遊專案」，於周日至周四期間入住專案飯店旅館，每房可獲得1000元補助；超過60歲樂齡族及30歲以下青年、親子族群，每房補助還加碼至1500，預計至少可省下3500元。

遠東航空發言人盧紀融副總表示，遠東航空至2018年底已引進3架ATR72-600型新機，預計今年1月起將再陸續引進同型機3架，投入國內線營運。另外，原至12月底截止「94真的─憑登機證抽國內線一年免費爽爽搭」活動反應熱烈，為鼓勵離島居民至本島旅遊，活動將延長至2019年1月24日止，並於2019年1月25日再抽出一組幸運兒。

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