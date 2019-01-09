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川普演說：所有美國人都遭到「不受控的非法移民制度」傷害！

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國際中心／綜合報導

美國總統川普於美東時間8日晚間9點（台灣時間9日上午10點）發表全國電視演說時強調，「所有美國人都遭到不受控的非法移民制度傷害，這會耗損公共資源，也會降低就業和工資。」他也不忘譴責民主黨，「政府仍因一個原因、唯一一個原因而關門：民主黨不願意資助邊境安全。」美國因為美墨邊境築牆經費談不攏，導致聯邦機構停擺，目前已進入第18天。

許多專家對川普的上述言論表示懷疑。CNN報導指出，其實很難確切知道無證移民到底花費美國多少錢。不少專家反對無證移民對經濟造成壓力的論點。2017年的一項分析指出，無證移民甚至「可以提供相當多的稅收」。

▼ 川普說，所有美國人都遭到不受控的非法移民制度傷害。（圖／路透）

▲▼川普。（圖／路透）

川普說道，「我的美國同胞們，今晚我要與你說話，因為南部邊境的人道主義和安全危機日益嚴重。女人與小孩是最大的受害者，我命中注定要來終結這場悲劇。想像那些是你的小孩丈夫或老婆，他們的生命受到威脅、完全破碎。」

川普解釋美墨邊境有多危險、為什麼堅持要築牆，「我們沒有空間容納他們（非法移民）了，我們也無法及時將他們送回國。」他也說，圍牆也將由「我們與墨西哥達成的偉大新貿易協議間接支付。」

▼ 川普表示，「政府仍因一個原因、唯一一個原因而關門：民主黨不願意資助邊境安全。」（圖／翻攝自白宮推特）

▲▼川普發表全國演說。（圖／翻攝自白宮推特）

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關鍵字：川普,川普演說,美墨邊境,北美要聞

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