川普再怪民主黨！舒默要求「重啟政府」：不該把人民當人質

▲民主黨回應川普演說：「立即停止關閉政府」。

記者錢玉紘／綜合報導



美國總統川普在當地時間8日晚間發表全國演說，民主黨籍的參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也在川普的演說之後立即回應。舒默提到，川普不應該把美墨邊境圍牆的問題和政府關閉綁在一起，「請你重新開啟政府，我們可以解決邊界圍牆的問題，但是請立刻結束政府關閉」。

舒默回應川普的演說提到，「很明顯地，政府關閉只有一個解決方式，就是把邊界圍牆的問題與之分開來」。他提到，不管是民主黨和共和黨都支持重新開啟政府，並同時進行有關邊界安全的討論，「沒有理由因為政治的分歧，就傷害上百萬的美國人民」。

舒默表示，我們不該被憤怒發脾氣統治，「沒有任何總統該拍桌，然後直接關閉政府」、「川普總統應該停止把美國人民當作人質，停止操縱這個危機，必須要重新開啟聯邦政府運作」。

裴洛西則提到，「在這次毫無意義的政府關門期間，我們從川普總統那裏聽到許多錯誤的訊息，甚至是惡意的。事實上，邊境婦女、兒童不具安全威脅，而是人道主意挑戰」。



川普在演說中，把政府關閉18天的責任再度怪在民主黨頭上，他提到，「政府關閉的應該由民主黨人負責，如果這些對手放棄對邊境資金的要求，這件事一下就可以解決」。他也表示，9日將與民主黨會面，「這件事情在45分鐘的會議就可以解決，我明天就會邀請國會領導人來白宮完成這件事。」

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