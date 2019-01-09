不斷更新／川普呼籲築牆：移民是危機　沒空間容納他們！

▲ 美國總統川普 。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國政府局部關門目前進入第18天，總統川普在稍早台灣時間9日上午10時發表全國演說，期間沒有宣布全國進入緊急狀態，但把矛頭指向民主黨，提到「政府關門只有一個原因：民主黨不為邊境安全提供資金」，更直指移民問題是一場危機。對此，民主黨議員裴洛西（Nancy Pelosi）及參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）立即做出回應，呼籲川普盡速重啟政府營運。

台灣時間

10：25

舒默表示，「美國總統沒能讓墨西哥為他的無效、沒必要的邊境牆埋單，也沒能說服國會或美國人民來支付這筆款項，還把政府關閉…總統先生，請把政府恢復營運，我們可以努力解決我們在邊境安全問題上的分歧，但現在就結束政府關門。」

10：18

民主黨議員裴洛西與參議院少數黨領袖舒默立刻做出回應。裴洛西提到，「在這次毫無意義的政府關門期間，我們從川普總統那裏聽到許多錯誤的訊息，甚至是惡意的…事實上，邊境婦女、兒童不具安全威脅，而是人道主意挑戰，而川普自己的殘酷和適得其反的政策只會加深這項挑戰。事實就是：川普總統必須停止把美國人民當作人質，必須停止製造危機，必須重新開放政府。」

▼ 民主黨議員裴洛西與參議院少數黨領袖舒默。（圖／路透）

10：11

川普提到，「政府關門只有一個原因：民主黨不為邊境安全提供資金」，但也提到將於當地周三（9日）與民主黨人恢復談判，「這種情況可以在45分鐘的會議終解決，我已經邀請國會領導人明天到白宮來完成這項工作。」

10：05

川普表示，移民問題是一場危機，美國再也不能容忍非法移民進入美國，「我們沒有空間容納他們（非法移民）了，我們也無法及時將他們送回國…所有美國人都被『不受控』的非法移民所傷，不但壓縮公共資源，也降低就業和工資。」

10：00

目前川普已在橢圓形辦公室發表演說。他提到，「我的美國同胞們，今晚我要與你說話，因為南部邊境的人道主義和安全危機日益嚴重」，這些非法移民將帶來毒品，包括古柯鹼、海洛英等，「今年會有更多美國人死於毒品，將超過整個越戰中死亡的人數」，並呼籲現在就要採取行動，否則將面臨巨大危機。



9：54

就在川普開始發表演說、呼籲納稅人支付邊境牆經費之前，參議院少數黨領袖舒默剛在推特轉發川普先前的說法，也就是墨西哥將為邊境牆埋單。

President @realDonaldTrump wants you to forget he shut down the U.S. government until American taxpayers fund a wall he insisted Mexico would pay for. Here are a few dozen examples. pic.twitter.com/G0xvsBO6gH — Chuck Schumer (@SenSchumer) January 9, 2019

川普將發表8分鐘全國演說 華郵：總統不會宣布國家緊急狀態

▼共和黨、民主黨針對邊境牆資金陷入談判僵局，約有80萬人受影響。（圖／路透社）