不斷更新／川普呼籲築牆：移民是危機　沒空間容納他們！

美國政府局部關門目前進入第18天,總統川普在稍早台灣時間9日上午10時發表全國演說,期間沒有宣布全國進入緊急狀態,但把矛頭指向民主黨,提到「政府關門只有一個原因:民主黨不為邊境安全提供資金」,更直指移民問題是一場危機。對此,民主黨議員裴洛西(Nancy Pelosi)及參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)立即做出回應,呼籲川普盡速重啟政府營運。

台灣時間

10:25

舒默表示,「美國總統沒能讓墨西哥為他的無效、沒必要的邊境牆埋單,也沒能說服國會或美國人民來支付這筆款項,還把政府關閉…總統先生,請把政府恢復營運,我們可以努力解決我們在邊境安全問題上的分歧,但現在就結束政府關門。」

10:18

民主黨議員裴洛西與參議院少數黨領袖舒默立刻做出回應。裴洛西提到,「在這次毫無意義的政府關門期間,我們從川普總統那裏聽到許多錯誤的訊息,甚至是惡意的…事實上,邊境婦女、兒童不具安全威脅,而是人道主意挑戰,而川普自己的殘酷和適得其反的政策只會加深這項挑戰。事實就是:川普總統必須停止把美國人民當作人質,必須停止製造危機,必須重新開放政府。」

10:11

川普提到,「政府關門只有一個原因:民主黨不為邊境安全提供資金」,但也提到將於當地周三(9日)與民主黨人恢復談判,「這種情況可以在45分鐘的會議終解決,我已經邀請國會領導人明天到白宮來完成這項工作。」

10:05

川普表示,移民問題是一場危機,美國再也不能容忍非法移民進入美國,「我們沒有空間容納他們(非法移民)了,我們也無法及時將他們送回國…所有美國人都被『不受控』的非法移民所傷,不但壓縮公共資源,也降低就業和工資。」

10:00

目前川普已在橢圓形辦公室發表演說。他提到,「我的美國同胞們,今晚我要與你說話,因為南部邊境的人道主義和安全危機日益嚴重」,這些非法移民將帶來毒品,包括古柯鹼、海洛英等,「今年會有更多美國人死於毒品,將超過整個越戰中死亡的人數」,並呼籲現在就要採取行動,否則將面臨巨大危機。



9:54

就在川普開始發表演說、呼籲納稅人支付邊境牆經費之前,參議院少數黨領袖舒默剛在推特轉發川普先前的說法,也就是墨西哥將為邊境牆埋單。

President @realDonaldTrump wants you to forget he shut down the U.S. government until American taxpayers fund a wall he insisted Mexico would pay for. Here are a few dozen examples. pic.twitter.com/G0xvsBO6gH