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快車道當練武場　騎士火大嗆聲　駕駛球棒伺候互控傷害

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▲新北市汐止區大同路一起行車糾紛，駕駛誇張拿球棒追打騎士。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新北市汐止區大同路一起行車糾紛，駕駛誇張拿球棒追打騎士。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

整個街道都是我的練武場！雖然最近寒流來襲，但街頭駕駛火氣非常大！新北市汐止區5日下午近4點發生一起汽車駕駛與重機騎士街頭持球棒鬥毆案件！警方表示：當時因騎乘大型重機的謝姓男子不滿後方開車駕駛按喇叭，隨即下車嗆聲，未料一山還有一山高，開車駕駛拿出球棒下車練武功，兩人在人車往來的汐止大同路上大打出手，均受傷互告傷害。

汐止警方表示：5日15時54分，警方接獲在大同路多位民眾報案有人持棍棒在街頭鬥毆。警方立即調派線上警網趕往制止，發現兩名分別開車和騎乘大型重機男子互毆受傷，所幸警方迅速抵達化解這場衝突。

▲新北市汐止區大同路一起行車糾紛，駕駛誇張拿球棒追打騎士。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新北市汐止區大同路一起行車糾紛，汐止警方說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查：高男駕駛自小客車時，發現前方謝男騎乘大重機太靠近，因而向謝男鳴按喇叭，結果導致謝男心生不滿，下車向高男嗆聲「你是叭三小！」雙方因此爆發肢體衝突，謝高男下車時手持球棒，雙方一言不合便在大同路快車道大打出手。過程造成高男頭部及手部等處擦傷等傷勢，重機騎士謝姓男子手腳輕微擦傷，由於兩人情緒激動堅互告傷害，警方依規定受理將兩人均依傷害罪嫌送偵辦。

對於這起行車糾紛，開車被打傷的高姓男子來函向《ETtoday新聞雲》還原事發經過；他表示當天開車經過該路段，看到對方騎大型重機車速緩慢險象環生，他基於好心提醒他後方來車 所以才按喇叭示意 ，結果謝男突然暴怒，下車嗆他，他才會拿球棒下車防身，對方揮拳造成駕駛頭部流血，他才會拿起球棒反擊。

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關鍵字：汐止區,球棒,行車糾紛

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