快訊／樹林綑綁母女！檢認「老闆涉重罪」聲押　移工5萬交保

▲樹林綑綁母女案，丁姓老闆遭聲押移工5萬交保。（圖／記者林煒傑攝）

記者林裕豐／新北報導

新北市樹林區2名穿著安全帽、雨衣的惡徒2日「持鑰匙」闖空門，搜刮受害母女6500元後，接著扒光女主人衣服，綑綁又猥褻，強拍裸照和毆打，折磨母女長達6小時。警方調查，53歲工廠丁姓老闆因為擔心行竊失風，用「不來就辭掉你」威脅35歲越南籍范姓嫌犯一起犯案，丁男平常對范男也相當苛刻，常對他施暴要脅並苛扣薪水，警方將嫌犯移送檢方後，檢方以丁男涉重罪，有逃亡滅證之虞，聲押禁見，移工5萬交保。

警方4日調閱監視器，發現2人最後身影進入樹林一工廠，下午4時先循線到工廠將35歲范姓嫌犯逮捕應訊，請回後6時又帶回應訊一次，期間丁姓老闆都在，但范男承認犯案並咬出另名犯嫌就是丁男時，警方晚間10時許到工廠丁男已消失，搭計程車逃亡到九份，丁男一直到5日早上才打給警方投案。

附近鄰居表示，丁男和老婆雇用外籍移工一起經營塑膠射出工廠，原本雇用1男1女員工，後來只剩范男持續工作，整間工廠只有3個人，丁男平常對員工非常苛刻，常以打罵方式教育員工，有時甚至會因員工工作表現不合他的意，就直接出手掌摑，還常會用各種名義，將范男的2萬3千元月薪扣到剩下1萬元左右。