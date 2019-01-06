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921救災英雄「埋屍公墓」！捲入三角戀被殺　高大成：凶手至少有2人

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記者趙蔡州／綜合報導

台中市沙鹿一名王姓救災英雄2018年12月30失蹤，今年1月5日被人發現殺死埋在南投第九公墓。只是兇手為何選擇這樣的方式痛下殺手？法醫高大成也分析說，選擇公墓旁可能就是心存僥倖，等到化成白骨被發現時，民眾也不會有所懷疑，更推測兇手可能至少有兩個人。

王男平常工作開計程車並熱心公益，加入救難協會20多年參與過921地震、88風災救災，只是這次為何會慘被撕票？根據了解，王男2018年12月18日與人發生感情糾紛，而後2018年12月30日當天，他將車停在家中附近從此失蹤，最後警方透過手機定位，1月5日發現他被殺害埋在第九公墓。

▲▼埋屍公墓欲毀屍滅跡 高大成：凶手恐不只一個。（圖／東森新聞）

▲921救災英雄「埋屍公墓」，疑陷三角戀被殺害，高大成：「凶手至少2人。」（圖／東森新聞）

電視劇中殺人魔把被害者載到山上行兇活埋，類似情節出現在不少戲劇題材裡，然而這也反映出了現實生活中，社會案件裡兇手想要毀屍滅跡的心態。法醫高大成表示，只要知道這個死者是誰，凶手是誰就會比較好找，他怕人知道所以一定要把死者埋了，一般很多人是用燒的，但燒的比較容易被人看見。

像是這次的擄人撕票案，死者被發現的地點就在公墓，這可能就是兇手為了低調考量的重點之一。法醫高大成說，「丟到深山公墓，剛好在公墓嘛，萬一有人發現的話…比如說經過一年兩年，如果有人挖到骨頭，人家也會覺得說，這可能是這個公墓裡面的人，不會去懷疑其他事情。」

▲▼埋屍公墓欲毀屍滅跡 高大成：凶手恐不只一個。（圖／東森新聞）

▲埋屍公墓毀屍滅跡，法醫高大成：「凶手至少有2人。」（圖／東森新聞／下同）

他也提出觀點認為這樣的行凶手法，看起來比較像是感情糾紛。他說，「不是很有錢的人，要跟別人有金錢糾紛，機會比較少嘛」、「所以最重要的當然就是感情糾紛」、「而且為了仇恨糾紛不會做這種事情（殺人），有過節很少會做到這麼嚴重的。」更指出挖洞深度達一公尺推測不排除有共犯

法醫高大成說，「我認為一定要有2個犯人以上，才能夠挖那個洞那麼大，如果兩個人挖最少也要挖半小時，所以他也是大膽啦，那個地方可能人比較少。」警方已經找到與死者發生過衝突的鄒姓男子帶回釐清，全案目前朝感情糾紛殺人的方向偵辦，但也不排除有其他可能的殺人動機。

▲▼南投公墓棄屍案。（圖／東森新聞）

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關鍵字：救災英雄,921,三角戀,感情糾紛,公墓

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