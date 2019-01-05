獨／網友暴動了　捕獲野生仙氣女警「簡嫚書」釣出仙女三姐妹

記者吳奕靖／高雄報導

今年跨年期間一名男網友在臉書《爆廢公社二館》曬出一張波麗士女警照，結果甜美模樣引發熱烈討論，原來這名女警在兩年前就被封為「警界簡嫚書」的鍾馨娟，當初是在高雄市苓雅分局成功路派出所服務，不過經過兩年以後，已經調往三民二分局偵查隊，而且也有男朋友了，不過就在採訪過程當中，鍾馨娟意外透露自己還有兩個姊妹，甜美程度不輸自己。

▲「警界簡嫚書」鍾馨娟（右）跟親姐妹出遊希臘 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

目前在三民二分局偵查隊服務的鍾馨娟表示離開苓雅分局成功路派出所後，就調往了三民二分局民族派出所，就在民族派出所服務期間考上了「偵查佐」，隨後就派往偵查隊，已經待了八個月的時間，回想這一次又登上媒體版面，只是因為被鍾馨娟攔下的民眾面對自己盤查要求熄火，回應：「有難度，因為我的心正在燃燒」，表示自己相當驚訝，「有嚇到啦！這明明就是已經很久以前的事了」。

▲「警界簡嫚書」鍾馨娟現在已經在三民二分局偵查隊服務。（圖／記者吳奕靖攝）

鍾馨娟說其實離開成功路派出所以後，就未曾有遇過被民眾「撩」的情況，也希望大家把焦點放在我們警方的專業上頭，「畢竟外表只是一時」。其實這兩年來，鍾馨娟不僅換了單位，旁邊也多了一位護花使者，目前兩人感情穩定，不過就在採訪過程當中，鍾馨娟迷糊直率的個性，也意外釣出自己有兩個姊妹，也是仙氣飄飄。

今年24歲的鍾馨娟家中有三千金，她排行老二，原本記者要拍攝採訪影片，但鍾馨娟嬌羞表示自己上班時間「較為隨性」，所以要提供另外一段出遊希臘的影片，但沒想到影片當中還有兩名女子，原來這兩名女子是鍾馨娟的姐妹，當時三個人一起出遊，目前大姐是在國外遊學，自己擔任警職，妹妹則是教育大學四年級學生，講到妹妹鍾馨娟還忍不住數落，明明就已經在期末考，結果妹妹還沒有好好準備，可見三姐妹感情相當好。

▲「警界簡嫚書」鍾馨娟跟姐妹出遊希臘 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲「警界簡嫚書」鍾馨娟跟姐妹出遊希臘 。（圖／記者吳奕靖攝）