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長輩亂餵「甘草止咳水」！男童抽搐休克、中毒險死　母心痛喊話

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▲▼孩子咳不停！喝止咳水竟「中毒」抽搐狂吐險喪命。（圖／翻攝自爆料公社）

▲長輩亂餵「甘草止咳水」！男童中毒休克、抽搐險死，母心痛喊話。（圖／翻攝自爆料公社）

生活中心／綜合報導

自己亂當醫生差一點害死孩子！一位媽媽在爆料公社分享說，自己就讀幼稚園的孩子某天半夜不斷咳嗽，阿公就拿成人的「甘草止咳藥水」給孩子喝，結果孩子隔天就突然抽搐狂冒汗，之後個人癱軟失去意識。後來被緊急送醫，醫生才透露說，甘草止咳水含有嗎啡成分，過量中毒會導致暫時休克，還可能有致命危險。

原PO日前在爆料公社發文分享說，自己孩子3日下午在幼稚園放學時，突然開始哭鬧怎麼安慰都沒有用，後來老師察覺情況不對立刻通知她到幼稚園，但不料她在趕路的途中孩子又發生狀況，開始瘋狂冒汗、抽搐以及掙扎等行為，最後平躺後還吐水出來，隨後整個人就癱軟失去意識。

孩子後來被緊急送急診，醫院立刻做抽血、電腦斷層等檢查，因為要查病因，急診醫師更一度說「現在我們能做的就做說白一點會有生命危險。」之後轉送到長庚醫院，轉院路上孩子的血壓、心跳相當不規律，因為孩子仍不停吐，到院後就先送入加護病房，並且請人24小時照顧。

▲咳嗽藥水。（圖／記者李依琳攝）

▲甘草止咳水內含有嗎啡，孩子喝過量造成中毒休克，還可能有喪命的危險。（圖／記者李依琳攝）

最後醫院的檢查報告出爐，原因是「不適當飲食藥物過量中毒」，原來是自己孩子半夜睡覺不停咳嗽，阿公見狀就拿「甘草止咳水」給孩子喝，但甘草止咳水內含有嗎啡，孩子喝過量造成中毒還險些喪命，「以為這就是藥水而已啊！現在知道了，這種藥水成人才可以使用！」

文章分享後，立刻引發許多網友關注，紛紛留言藥真的不能亂吃，原PO最後也提醒說，「小孩千千萬萬不要飲用（止咳藥水），因為很多案例都是這樣，如果自己或是小孩身體不適，一定要要就醫要看診，遵守食用醫生所開的配方藥吃，不要自己在當醫生了！」

對於止咳藥水的使用意外，食藥署指出，因成分含有「可待因」，是一種鴉片類藥物，有止痛效果，但某些族群使用後，可能引發呼吸困難、嗜睡等副作用，若哺乳婦女不慎服用，可待因恐透過乳汁被嬰兒吸收，國外也曾有嬰兒猝死的案例傳出。

食藥署強調，兒童身體小，代謝物容易達到危險上限，對於呼吸功能不全、介於12至18歲兒童，必須謹慎使用，此外婦女在產後哺乳期間也要禁止使用，以免藥物通過乳汁被嬰兒吸收，引發不良反應。食藥署也已在2017年宣布「不可再將含有該成分的藥水，買給12歲以下的兒童服用。」

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關鍵字：咳嗽,甘草止咳水,止咳水,感冒藥水

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