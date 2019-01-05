　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

台南第6大香科「安定保安宮直加弄香」　獲市定文資授證

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市長黃偉哲特於安定保安宮城隍夜巡圓滿當夜，親臨活動現場頒發市定文資證書，傳達對「安定保安宮直加弄香」活動的重視。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲特於安定保安宮城隍夜巡圓滿當夜，親臨活動現場頒發市定文資證書，傳達對「安定保安宮直加弄香」活動的重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市「安定保安宮直加弄香」為安定區具代表性的民俗活動，2017年12月榮獲由市府公告登錄為台南市市定民俗，為表揚廟方傳承民俗之貢獻，市長黃偉哲特別於1月5日安定保安宮城隍夜巡圓滿當夜，親臨活動現場頒發市定文資證書，傳達對「安定保安宮直加弄香」活動的重視。

黃偉哲市長表示安定保安宮直加弄香是一項值得保存的重要無形文化資產，具有推廣價值，今日的文資授證，可說是實至名歸。

▲台南市長黃偉哲特於安定保安宮城隍夜巡圓滿當夜，親臨活動現場頒發市定文資證書，傳達對「安定保安宮直加弄香」活動的重視。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲表示非常榮幸能為安定保安宮授證，直加弄香榮獲市定民俗文化無形資產的殊榮，是一件很有意義的事，也是對安定保安宮最大的肯定；直加弄香具有獨特的在地宗教特色，同時兼具歷史文化和現代意義，借著這個機會，也向所有辛苦的保安宮相放伴、陣頭們致上最高的敬意和謝意；市府一直十分注重在地的宗教文化，台南是文化的首都，這些優質的文化、傳統、宗教禮俗一定會繼續好好維持。

文化局局長葉澤山表示今天授證的「直加弄香」是台南的第6大香科活動，安定古稱「直加弄」、「加弄」，是西拉雅族的社名，明鄭時期稱「永定里」，清初始改名為「安定里」，早期的「直加弄香」為3年1科，每逢丑、辰、未、戌為香科遶境之年，且有著「年底建醮、隔年三月刈香」之慣例。

2006年起，以「城隍夜巡」取代香科，以「三朝祈安禮斗法會」取代醮科，並於未年擴大為全香境刈香遶境，成為現今3年1小科、12年1大科的「直加弄香」。直加弄香的香科活動包含道長主持醮祭、醮後送天師、煮油出香、請水、法師請上馬、武陣請下馬等多項民俗特色，遶境範圍遍及「頂八庄、下九庄」與直加弄本境，各庄出轎出陣，參與度極高，同時也高度保留傳統廟會「相放伴」習俗，值得保存與鼓勵。

ET快訊
他「手指不一樣」竟罹癌過世！醫教一動作自測　有透光才正常
辦婚宴流水席一桌5000「有收禮金」　台北人嚇傻狂勸

關鍵字：安定,保安宮,直加弄香,文資授證

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／「綑綁母女脫衣」主嫌抓到了！竟是老友　供稱：欠10多萬才下手

新北2淫賊闖空門見母女返家　綑綁猥褻6小時還強拍裸照

影／6小時不斷電性愛！土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

「兩個不要懷疑」遭批賣台　韓國瑜：只因為選輸？不要針對我

921救難英雄疑陷「粉紅死劫」埋屍公墓　警帶回一人釐清案情

台南第6大香科「安定保安宮直加弄香」　獲市定文資授證

桃市消防局進行國際人道救援訓練　累積專業救援能量

基隆首場TEDx年會《洄家》登場　林右昌：帶動基隆進步發展

農曆年添喜氣貼春聯「春仔串門子」展　發現春聯由來及典故

萬丹紅豆進入採收期　同水少導致歉收　

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

「我是S.H.E的E捏！」　Ella認合約卡關：大家樂觀點！

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

鬼鬼超正經站台曾之喬　「瑤瑤」兩個字秒破功

台南第6大香科「安定保安宮直加弄香」　獲市定文資授證

桃市消防局進行國際人道救援訓練　累積專業救援能量

基隆首場TEDx年會《洄家》登場　林右昌：帶動基隆進步發展

農曆年添喜氣貼春聯「春仔串門子」展　發現春聯由來及典故

萬丹紅豆進入採收期　同水少導致歉收　

萬丹紅豆進入採收期　今年風調雨順「反而歉收」　

郭綜合在成大球賽贏得總錦標　院長郭宗正受獎樂開懷

利用落山來襲暗夜非法打魚　兩漁民被逮個正著開罰

佛光山南台別院教師分會　錦湖國小歡喜結緣臘八粥

影／《沙灣世紀風華》紀錄片首映　林右昌：基隆歷史記憶延續下一代

波頓嗆阿塞德：不要以為美軍撤離敘利亞「就能使用化武」

中學五人制／總在下半場被逆轉　桃市龍潭90分要加強體能

2019年手遊將佔全球60%遊戲收入　跨平台、高品質是趨勢

快訊／樹林綑綁母女！檢認「老闆涉重罪」聲押　移工5萬交保

騎車驚見「櫻桃型練成陣」！他滿頭問號神人秒解答　網友卻戰翻了

1歲Romeo抽高「厭世臉」神複製周杰倫！　跑車照撩妹…基因太強大

推特公開賣EXO個資「車牌、住址都買得到」！伯賢看不下去回應了

吳宗憲為鹿希派破例登《紅白》：很不幸，憲哥跟他爸同人

理科太太 X 蔡依林從夢境中體悟到愛情　「你要對你自己的快樂負責」

東森購物為新北弱勢送暖　王令麟：雪中送炭要馬上做！

地方熱門新聞

台東鬼影飛雞太狂！居民想雞掰徵..

議員問回饋金遭翻桌　前里長轟無..

飛天雞清晨狂啼　里長徵獵人除害

異常流感疫苗　台南全數停用回收

許淑華被指涉貪　擬向壹週刊抗議

觀宏專案奏功　查獲9名逃逸外勞

前副市長顏純左與6綠議員挺郭國..

竊賊開贓車逛大賣場　警開3槍制..

孫大千一句接棒　楊朝偉宣布選立..

郭國文臉書慘遭中南美洲人頭襲擊

萬丹紅豆　沒下雨致歉收　

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽..

火警1死4傷　宜消防局提醒防火

阿里山公路旁釣蝦園區　親子共遊..

更多熱門

相關新聞

曳引車自撞護攔翻覆　司機死亡

國道一號南下安定交流道出口閘道，1月2日近中午時分，一輛營業曳引車行經閘道內時，自撞護攔翻車， 64歲蔡姓駕駛人受困變形駕駛座內，台南市消防局據報派員前往破窗搶救，但駕駛人仍不幸頭部重創當場傷重身亡，全案目前由國道警察第四隊調查處理中。

快訊／台南2起火警　1人受傷送醫

韓國瑜20日公布小內閣　第三副手「二選一」

糾人尋仇怕報復掛贓牌　警查K毒

台南安定區住宅火警　3樓神明廳燒毀

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

植物人突呻吟…竟是生下男嬰

郁方「上億財產全捐孤兒院」！3兒女一毛都拿不到

女生票選「最討厭男生3大髮型」

相處9年　陳乃榮從沒看過琳恩OO

挺6月肚騙座位！辣孕婦下秒卸胎嚇壞

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公路上崩潰

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！

前四海幫堂主陳興餘過世　享壽60歲

老司機開車　隧道變成學生妹屁屁

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

五月天開唱「鄉民女神」現身點骨灰級神曲

贏過隋棠！女星露平肚：我懷孕8月　Sandy傻了

阿嬤騎來車站只載狗回家　兒吃醋

JENNIE爆出戀情後首露面！

更多

最夯影音

更多

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面