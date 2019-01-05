台南第6大香科「安定保安宮直加弄香」　獲市定文資授證

▲台南市長黃偉哲特於安定保安宮城隍夜巡圓滿當夜，親臨活動現場頒發市定文資證書，傳達對「安定保安宮直加弄香」活動的重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市「安定保安宮直加弄香」為安定區具代表性的民俗活動，2017年12月榮獲由市府公告登錄為台南市市定民俗，為表揚廟方傳承民俗之貢獻，市長黃偉哲特別於1月5日安定保安宮城隍夜巡圓滿當夜，親臨活動現場頒發市定文資證書，傳達對「安定保安宮直加弄香」活動的重視。

黃偉哲市長表示安定保安宮直加弄香是一項值得保存的重要無形文化資產，具有推廣價值，今日的文資授證，可說是實至名歸。





黃偉哲表示非常榮幸能為安定保安宮授證，直加弄香榮獲市定民俗文化無形資產的殊榮，是一件很有意義的事，也是對安定保安宮最大的肯定；直加弄香具有獨特的在地宗教特色，同時兼具歷史文化和現代意義，借著這個機會，也向所有辛苦的保安宮相放伴、陣頭們致上最高的敬意和謝意；市府一直十分注重在地的宗教文化，台南是文化的首都，這些優質的文化、傳統、宗教禮俗一定會繼續好好維持。



文化局局長葉澤山表示今天授證的「直加弄香」是台南的第6大香科活動，安定古稱「直加弄」、「加弄」，是西拉雅族的社名，明鄭時期稱「永定里」，清初始改名為「安定里」，早期的「直加弄香」為3年1科，每逢丑、辰、未、戌為香科遶境之年，且有著「年底建醮、隔年三月刈香」之慣例。



2006年起，以「城隍夜巡」取代香科，以「三朝祈安禮斗法會」取代醮科，並於未年擴大為全香境刈香遶境，成為現今3年1小科、12年1大科的「直加弄香」。直加弄香的香科活動包含道長主持醮祭、醮後送天師、煮油出香、請水、法師請上馬、武陣請下馬等多項民俗特色，遶境範圍遍及「頂八庄、下九庄」與直加弄本境，各庄出轎出陣，參與度極高，同時也高度保留傳統廟會「相放伴」習俗，值得保存與鼓勵。