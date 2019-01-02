滿載廢五金曳引車　下高速公路匝道過快翻車　駕駛慘死車內

▲國道一號南下安定交流道出口閘道，一輛營業曳引車自撞護攔翻車，駕駛人受困變形駕駛座內傷重死亡，全案目前由國道警察第四隊調查處理中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道一號南下安定交流道出口閘道，1月2日近中午時分，一輛營業曳引車行經閘道內時，自撞護攔翻車，駕駛人受困變形駕駛座內，台南市消防局據報派員前往破窗搶救，但駕駛人仍不幸當場傷重身亡，全案目前由國道警察第四隊調查處理中。

警方指出1月2日近中午11時40分許，1部營業曳引車自北部下來，由國道1號安定交流道下，欲往台南市安定區海寮卸貨，車上載滿不鏽鋼廢料，但行經安定交流道閘道內時，不知何故突然人車失控自撞護攔後翻車，不鏽鋼廢料四處飛噴。

駕駛受困在變形的駕駛座內，台南市消防局據報派員前搶救，消防人員破窗欲將駕駛人救出，惟發現已當場傷重身亡，國道警察第四隊報派員前往勘查蒐證，並報請檢察官相驗，目前肇事原因正由國道警方調查處理中。

台南市善化分局安定所員警據報派員前往現場協助疏導，安定所副所長陳德宗主動聯繫安定清潔隊，協助清除178線道路上的碎鐵片，以免造成行經該處人車發生意外，清潔隊員於中午12時40分清除完畢，但國道上吊掛清理作業仍進行中。