30年首見！罕見輕颱帕布「直奔暹羅灣」　暴雨巨浪已知1死

▲帕布颱風侵襲泰國南部，帶來強風豪雨並掀起巨浪。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

罕見一月颱！2019年第1號颱風「帕布」直撲泰國南部海岸，為暹羅灣帶來雨勢，沿海一帶也出現颳起強風和大浪；北大年府一名漁夫乘船遭海浪擊中，不幸死亡。泰國當局嚴陣以待，部分機場和船班皆暫停運作。

法新社報導，當地政府下令暹邏灣海域船隻禁止出航，蘇梅國際機場和洛坤機場兩大主要機場4日也已經關閉，使部分旅客滯留沿岸離島。觀光勝地蘇梅島上遊客向BBC表示，當地已經下起豪大雨，出現強風和巨浪，伴隨短暫停電。鄰近蘇梅的帕岸島同樣首當其衝，據悉島上大約還有1萬名觀光客滯留。

輕颱帕布是數十年來首個在冬季跨年節日旺季成形的熱帶風暴，預料將於4日晚間登陸，暴風眼將通過洛坤，進一步往西南方前進。泰國氣象局表示，帕布暴風圈最大持續風速為每小時70公里（蒲福風級8級風），於4日下午接觸洛坤府，並以每小時20公里速度持續朝西方移動。

泰國氣象局局長蒲威恩（Phuwieng Prakhammintara）表示，帕布預計將會減弱為熱帶低氣壓，但由於其暴風圈範圍巨大，暹羅灣中包括蘇梅島、帕岸島和龜島等觀光島嶼皆會受到影響。另外，泰國官員表示，一名漁夫在外海遭大浪掀翻，不幸罹難，為此次風災中首名死者。

一月至三月的冬季鮮少有颱風生成，帕部更是30年來首個在冬季侵襲泰國的熱帶風暴。外界擔心，這可能會是繼1989年蓋伊颱風後為泰國帶來最嚴重災害的颱風。蓋伊颱風當時直撲暹羅灣，導致400多人死亡。