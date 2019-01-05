獨派大老籲蔡英文不要連任　孫大千：標準大老亂政

▲彭明敏、吳澧培、李遠哲、高俊明。（圖／ETtoday合成圖）

政治中心／綜合報導

2018年九合一選舉，民進黨慘敗，總統蔡英文辭去黨主席，然總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師與中研院前院長李遠哲發表公開信，「誠懇呼籲蔡總統不要競選2020年連任」。對此，前國民黨立委孫大千5日批評，「這真的是標準的大老亂政」

孫大千在臉書以6點批評吳澧培、彭明敏、高俊明與李遠哲等4位獨派大老，第一，蔡英文狼狽不堪，正是深綠的台獨基本教義派在過去2年不斷牽制、制肘蔡；第二，蔡政府執行的黨產會、促轉會、和卡管案等與主流民意脫節的政策，就是為了滿足充滿仇恨、思想狹隘的老派政客的期望。

孫大千砲轟，第三，這些獨派大老在民進黨內到底算老幾？憑什麼一封公開信，就能決定現任總統是否能夠繼續連任；第四，大老跑出來亂，害國民黨想推動世代交替，都受到池魚之殃，「有你們在台上唱戲，國民黨的大老們怎麼願意下台呢？」

孫大千狠酸，第五，前總統陳水扁和蔡英文就是這些大老支持的，現在看蔡英文不順眼，就要叫她放棄連任，「誰知道你們下一位推出的接班人，哪天也會不會淪落到同樣的下場呢？」；第六，獨派大老和時代脫節嚴重，與反清復明的天地會的前朝遺老，有什麼差別？