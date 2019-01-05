跟蹤狂！尾隨母女搭電梯到家門口　說完「抱歉」秒狂奔

記者陳豐德／新北報導

板橋驚傳出線跟蹤狂！新北市板橋區一名年輕女子日前與母親返家時，一名不知名的男性就一路尾隨進社區大樓，甚至還跟到電梯裡面，觀察女子是住在哪一戶，直到母女察覺不對勁質問時，跟蹤男驚慌失措說了「抱歉」後，就倉皇逃跑，女子友人貼出監視器要民眾注意，直說「太可怕！誰知道尾隨進家門會發生什麼事啊！」

新北市樹林地區2日才發生一件惡煞闖入住宅，搜刮母女財並扒光衣服，綑綁後猥褻強拍裸照的案件，不料在板橋江子翠地區也在近日發生跟蹤進入社區電梯，讓民眾聞之喪膽。

有民眾在地方社團PO文表示，上月25日傍晚約11時許，女性朋友跟母親搭乘公車返回住處，一名中分頭、戴眼鏡的男子就一路尾隨下車至住家大樓，原本以為此男是同大樓住戶，但是搭電梯時發現他沒有出示磁卡，女子當時已經察覺到異常，直到跟蹤狂一起到她們住家的樓層時，都還一直在旁觀察女子是住在哪一戶。

當時到達母女所住樓層後，跟蹤狂先是步出電梯，由於母女知道鄰居並沒有這個人，就上前詢問男子，不料他竟然回說「對不起！」後立刻倉皇逃跑，但因為沒有磁卡被困在電梯內，還要被跟蹤的母女協助感應磁卡，讓母女擔心住家位置已被得知，不知何時跟蹤狂會再次犯案，甚至侵入家中；女子友人公布監視器警惕附近民眾，並說「第一次聽到跟蹤跟到家門口的，希望各路板橋女性朋友們也多加注意自身安全！」

據了解，該名跟蹤狂是從板橋文聖街公車站牌下車後，一路尾隨至住家，目前警方仍尚未接獲報案。

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▼跟蹤狂從下公車後一路尾隨母女進入社區。（圖／翻攝自我是板橋人）

