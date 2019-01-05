「嫦娥四號」迎月晝高溫考驗！　將擇機午休10號喚醒　

▲著陸器地形地貌相機拍攝的玉兔二號在A點影像圖。（圖／翻攝自中國國家航天局網站）

大陸中心／綜合報導

大陸國家航天局網站1月4日消息，嫦娥四號著陸器與玉兔二號巡視器分離後照計劃展開相關工作。巡視器與中繼星成功建立獨立數傳鏈路，完成了環境感知、路徑規劃，按計劃在月面行走到達A點，展開科學探測。嫦娥四號接著將迎來「月晝高溫考驗」，巡視器擇機進入「午休」模式，預計於1月10日喚醒。

網站表示，截至1月4日17時，著陸器上低頻射電頻譜儀的三根5公尺天線展開到位，德國的月表中子及輻射劑量探測儀開機測試，地形地貌相機拍攝的影像圖陸續傳回地面。測月雷達、全景相機也已開機，工作正常。

▲嫦娥四號著陸器監視相機C拍攝的“玉兔二號”巡視器走上月面影像圖（圖／翻攝自中國國家航天局網站）

先前報導指出，嫦娥四號著陸器與巡視器已於1月3日晚間順利分離，玉兔二號巡視器抵達月球表面。著陸器上監視相機拍攝的玉兔二號在月背留下第一道痕蹟的影像圖，「鵲橋」中繼星順利傳回地面。

據報導，科技人員於1月3日15時07分，在北京航天飛行控制中心通過「鵲橋」中繼星向嫦娥四號探測器發送指令，著陸氣與巡視器開始進行分離。陸媒記者從北京航天飛行控制中心飛控大廳螢幕上看到，嫦娥四號著陸器在月面，太陽翼呈展開狀態。巡視器立於著陸器頂部，展開太陽翼，伸出桅杆。隨後，巡視器開始向轉移機構緩慢移動。轉移機構正常解鎖，在著陸器與月面之間搭起一架斜梯，巡視器沿著斜梯緩緩走向月面。1月3日22時22分，巡視器踏上月球表面。