疫情如果在境內將全面禁廚餘養豬！ 業者須付處理費3000元

▲雲林縣首先下禁令，廚餘一定要煮熟才能為養豬隻。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者崔至雲／台北報導

大陸非洲豬瘟疫情維持最高峰，不少台灣學者認為應全面禁用廚餘養豬。農委會5日緊急召開「廚餘養豬的處理程序」記者會。農委會主任秘書張致盛表示，未來若確定禁用廚餘養豬，大型的廚餘產生源也需要負擔廚餘處理費用，一噸廚餘處理費用落在2000至3000元。

目前各級政府對於是否禁廚餘養豬意見分歧，雲林縣首先下禁令，但台南市、彰化縣等覺得全面禁用恐有棄置問題。張致盛說，農委會會隨著疫情風險來做不一樣的管控，由於目前豬瘟是在境外，暫不禁止廚餘養豬，但當台灣確定有疫情發生後，將強制禁止廚餘養豬，但還需要與各部會進行研議，而下星期也會跟養豬量大的縣市討論因應方式。

▲張致盛表示，未來若確定禁用廚餘養豬，廚餘產生源需負擔廚餘處理費用。（圖／記者崔至雲攝）

為了強化國內使用廚餘餵豬的安全性，張致盛呼籲廚餘養豬業者廚餘應高溫蒸煮達90度並持續一小時，而養豬業者也須全面清查並輔導落實蒸煮，未依照規定的業者將裁罰1200元至6000元罰款，並強制改餵飼料。農委會畜牧處副處長王忠恕也表示，該會也將補助農民改用飼料集退場輔導措施已加速推動廚餘養豬轉型，一頭豬隻將補助2200元。

▲禁用廚餘養豬後因應措施。（圖／記者崔至雲攝）

另外，未來若將禁止廚餘養豬後，政府又有何種因應措施？環保署督察總隊副總隊長林左祥表示，目前廚餘處理政府未向業者及民眾收取費用，未來若禁用廚餘養豬，一般民眾及小吃攤需設置廚餘桶簡易脫水設施，並將由清潔隊處理，但若廚餘量較大(一日大於16公斤)，像是餐廳、旅館，將須把廚餘委託民間清運公司並送至處理場，若是一日將生產1公噸的大型廚餘生產源，環保署也將輔導自設廚餘處理設施，目前初估約200家，而一噸廚餘處理費用落在2000至3000元。

▲林左祥表示，一噸廚餘處理費用落在2000至3000元。（圖／記者崔至雲攝）

