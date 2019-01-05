影／「連根狗毛都沒有」檢疫犬下班　小港機場防護力剩8成

記者吳奕靖／高雄報導

一名在據稱自己是在中國西安唸書的張姓網友，在搭機入境小港機場的時候，因為在入境時沒有看見檢疫犬檢查旅客行李後，就在網路po文說：「西安是二線城市，上次回學校時，行李轉盤邊至少2隻檢疫犬，回到台灣卻『連根狗毛都沒有』，」所以想請問小港機場你到底在幹嘛！」

▲高雄小港機場防疫犬僅剩5組執勤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄機場檢疫站主任林岱成坦承，目前真的很吃緊，因為小港機場原本有6組檢疫犬組，一名檢疫犬搭配1名領犬員，不過由於近期有一名領犬員懷孕留職休假，所以暫時防疫重擔交給剩下的5組來執勤，單純以每組值勤時間一天累計4小時來算，以目前小港機場班機數量的檢疫工作來看，確實無法百分百出勤。林岱成無奈的說，5組檢疫犬僅能涵蓋8成航班檢疫工作，其餘時段只能靠加強X光機和海關人員查驗把關。

▲在中國大陸念書的台灣學生留言說：「連跟狗毛都沒有」擔心機場防疫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而且每隻檢疫犬不僅得搭配領犬員出勤，還有工時上的限制，依照《政府部門執勤犬照護管理規則》規定，政府值勤犬隻每星期出勤不得超過40小時，每天不得連續執勤超過4小時，所以小港機場如有晚間11時後較晚抵達或誤點航班，檢疫犬組礙於法令無法出勤。

▲高雄小港機場防疫犬僅剩5組執勤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）