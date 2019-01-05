議員譏柯文哲「先管好老婆臉書」　陳佩琪：撩起我再發文的動機...

▲陳佩琪。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

前北市都發局長林洲民頻在臉書PO文炮打柯市府，傳出市長柯文哲在市政會議上要求所有局處首長「不要在臉書抒發情緒」，但卻被議員反譏，柯應先管好愛PO臉書的市長夫人陳佩琪，對此，陳佩琪表示，「撩起了我今天再發廢文的動機…」

陳佩琪說，看到一些女議員說市長要管管老婆的臉書，讓她想到以前女人結婚後，就屬於先生的附屬品，「時序進入2019，又是當選民代的女性，竟然還大言不慚地對公眾媒體發表這種謬論，撩起了我今天再發廢文的動機…」

陳佩琪表示，五月底，先生和某黨三巨頭在木柵農會碰面，那天設定是要談「整合」議題，柯文哲回家後告訴她：「 沒有結果啊，大家都很客氣地在聊天，只是談談彼此的想法，其實他們也很焦慮， 也不知道該怎麼辦，因為黨內大家的意見都不一樣，只能以後再說吧！」

陳佩琪問：「 那你怎麼跟人家說？」柯回答，「我說你們是執政大黨， 有自己黨的考量， 你們的決定，我都會尊重。」

▲柯文哲與陳佩琪。（資料照／記者湯興漢攝）

陳佩琪表示，當下很欣慰，「真好，文哲，你進步了，人家是執政大黨，本就該尊重人家的決定，你知道要這麼回答，代表你的人際應對進步了！」不料，一天後某三巨頭之一「惡狠狠的口氣」對媒體說：「沒有禮讓合作的空間了，我們一定自提人選，別無選擇了。」



陳佩琪問他：「人家今天出來講的那種口氣與決定，你那晚不知道嗎？」柯回說「我也不知道事後他們會這樣說啊！當天大家是熱絡地寒暄閒聊，雖然沒有結論，但也禮貌地在門口說再見，相約以後再談，後來怎麼會變這樣， 我也不知道啊。」她才了解，亞斯的人際關係和社交語言， 雖然可以從人際互動中學習， 但「看得懂人家臉色」一事， 是困難且無從學習起的。

陳佩琪也談柯文哲與和總統蔡英文的北門之會。陳佩琪表示，有人說一方冷漠，一方熱絡，甚至有人用委曲求全來形容蔡總統，「但我家那口子的表現，我從頭看到尾，且一看再看，實在看不出他言行和以前有啥不同啊！」

陳佩琪說，他當我枕邊人30年，我知道的他就是那副德行，為什麼有人說他高傲冷漠，一副不屑的樣子？「無論如何解讀，我再怎麼看， 那就是我熟悉的柯文哲啊！」





▲柯文哲、陳佩琪。（資料照／記者湯興漢攝）

關於要求首長「不要在臉書抒發情緒」一事，柯文哲4日解釋，臉書如果是寫你家的小貓小狗沒人管你，「如果是政策要拿到臉書去做發表，那還是用正常的新聞稿發布，不是在臉書上跟民眾討論政策」，直言在臉書講政策有時候也是怪怪，還是一樣，該怎麼做就怎麼做。

至於是否是因為林洲民頻頻開砲才有感而發？柯文哲說，「台北市政府的官員很多好不好」；而議員酸市長夫人陳佩琪也應一視同仁，柯說，「她也不要去講市政」，但小貓、小狗還有小朋友可以寫，至於市政就「少寫、少寫、少寫、少寫」。被問到管不動陳佩琪卻要管下面官員，柯文哲語塞說不出話來。