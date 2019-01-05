酸白冰冰臉書流量暴增！　丁允恭趁勢發「葉佩文」：已消滅22K

▲丁允恭換大頭貼隔空回應白冰冰。（合成圖／翻攝丁允恭LINE、白冰冰臉書）

政治中心／綜合報導

行政院副發言人丁允恭因日前暗酸藝人白冰冰「摧毀質感」，吸引不少臉書流量，他也在臉書趁勢宣傳，今年元旦開始，基本工資調升至月薪23100元，「22K問題」被消滅了， 網友笑說，「不要葉佩文啦。」

▲丁允恭宣傳基本工資調漲。（圖／翻攝丁允恭臉書）

丁允恭4日晚間在臉書貼出宣傳圖，說明今年的基本工資，時薪調升至150元，月薪則是23100。他表示，既然現在有流量，就來提醒大家一下「不管立場如何，即使是罵我的也好，大家都要領薪水的，記得要注意自己的權益喔。」

丁允恭說，事實上，過去被認為普遍現象的「22K問題」，終於要被消滅了，這2年多來基本工資的增幅，也是超越過去的，希望有努力的朋友，能受到大家的鼓勵。

▲丁允恭遭白冰冰罵「賤人」，換大頭貼自嘲。（圖／翻攝丁允恭LINE大頭貼）

高雄市政府找白冰冰代言城市觀光，意外引發中央、地方與演藝圈三方爭論，丁允恭在臉書上用了白冰冰相片截圖評論「質感摧毀」，白冰冰回嗆「賤人閉嘴」，對於遭白冰冰罵賤人，丁允恭以自嘲的方式，悄悄的更換LINE大頭貼，他在一張正式的大頭貼上壓上「賤人」兩個字，回應白冰冰。

丁允恭原先轉趨低調表示，誰來代言都尊重，很多本土藝人都很優秀，希望不要從政治色彩出發，這樣會有更廣闊的接受度，「人選交給市民來評判」，但換「賤人」大頭貼又被各界關注。丁允恭後來再度受訪時表示，如果白冰冰感到不舒服的話，他表示歉意，但是城市代言是否適宜等等都可以討論。

▲丁允恭發文宣傳 。（圖／翻攝丁允恭臉書）