　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

酸白冰冰臉書流量暴增！　丁允恭趁勢發「葉佩文」：已消滅22K

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼丁允恭換大頭貼隔空回應白冰冰。（合成圖／翻攝丁允恭LINE、白冰冰臉書）

▲丁允恭換大頭貼隔空回應白冰冰。（合成圖／翻攝丁允恭LINE、白冰冰臉書）

政治中心／綜合報導

行政院副發言人丁允恭因日前暗酸藝人白冰冰「摧毀質感」，吸引不少臉書流量，他也在臉書趁勢宣傳，今年元旦開始，基本工資調升至月薪23100元，「22K問題」被消滅了， 網友笑說，「不要葉佩文啦。」

▲▼丁允恭宣傳基本工資調漲。（圖／翻攝丁允恭臉書）

▲丁允恭宣傳基本工資調漲。（圖／翻攝丁允恭臉書）

丁允恭4日晚間在臉書貼出宣傳圖，說明今年的基本工資，時薪調升至150元，月薪則是23100。他表示，既然現在有流量，就來提醒大家一下「不管立場如何，即使是罵我的也好，大家都要領薪水的，記得要注意自己的權益喔。」

丁允恭說，事實上，過去被認為普遍現象的「22K問題」，終於要被消滅了，這2年多來基本工資的增幅，也是超越過去的，希望有努力的朋友，能受到大家的鼓勵。

▲▼丁允恭遭白冰冰罵「賤人」，換大頭貼自嘲。（圖／翻攝丁允恭LINE大頭貼）

▲丁允恭遭白冰冰罵「賤人」，換大頭貼自嘲。（圖／翻攝丁允恭LINE大頭貼）

高雄市政府找白冰冰代言城市觀光，意外引發中央、地方與演藝圈三方爭論，丁允恭在臉書上用了白冰冰相片截圖評論「質感摧毀」，白冰冰回嗆「賤人閉嘴」，對於遭白冰冰罵賤人，丁允恭以自嘲的方式，悄悄的更換LINE大頭貼，他在一張正式的大頭貼上壓上「賤人」兩個字，回應白冰冰。

丁允恭原先轉趨低調表示，誰來代言都尊重，很多本土藝人都很優秀，希望不要從政治色彩出發，這樣會有更廣闊的接受度，「人選交給市民來評判」，但換「賤人」大頭貼又被各界關注。丁允恭後來再度受訪時表示，如果白冰冰感到不舒服的話，他表示歉意，但是城市代言是否適宜等等都可以討論。

▲▼ 。（圖／翻攝丁允恭臉書）

▲丁允恭發文宣傳 。（圖／翻攝丁允恭臉書）

ET快訊
比隋棠小！女星炫8個月平坦孕肚　Sandy傻眼：怎麼可能
扒光母女拍裸照「6hrs僅說12字」越南移工落網稱：共犯是台

關鍵字：丁允恭,白冰冰,基本工資,22K

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜宣布高市教室裝冷氣、清淨機　「拜託企業家、校友幫付電費」

酸白冰冰臉書流量暴增！　丁允恭趁勢發「葉佩文」：已消滅22K

接地氣！桃園「人工生殖」補助2萬　拚經濟5亮點甩開北高夾擊

柯P批國民黨沒勇氣回習近平　唐德明：不是每人都像他大嘴巴

「柯文哲+韓國瑜選總統」超旺！命理師爆：2020年兩人相助　運勢大爆發

台大政治系教授張亞中參選2020總統　政見「重新啟動中華民國」

韓國瑜菜鳥市長上班6天「30年風水終於轉到高雄了吧！」　3萬人擠爆看直播

「兩個不要懷疑」遭批賣台　韓國瑜：只因為選輸？不要針對我

防疫視同作戰　國防部下令：軍鑑發現死豬須立即循戰情系統回報

陳其邁「火鍋醬料SOP」蒜頭一大把　落寞自問：怎麼沒凍蒜？

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

「我是S.H.E的E捏！」　Ella認合約卡關：大家樂觀點！

「性愛畫面太震撼」觀眾嚇傻　《邊境奇譚》結局猜不透！

邵翔「我會一直陪著你」　一句話收服小蠻穩交5年

藝術阿柴揮毫似大師等級　抽象畫一幅能賣1000元！

韓國瑜宣布高市教室裝冷氣、清淨機　「拜託企業家、校友幫付電費」

酸白冰冰臉書流量暴增！　丁允恭趁勢發「葉佩文」：已消滅22K

接地氣！桃園「人工生殖」補助2萬　拚經濟5亮點甩開北高夾擊

柯P批國民黨沒勇氣回習近平　唐德明：不是每人都像他大嘴巴

「柯文哲+韓國瑜選總統」超旺！命理師爆：2020年兩人相助　運勢大爆發

台大政治系教授張亞中參選2020總統　政見「重新啟動中華民國」

韓國瑜菜鳥市長上班6天「30年風水終於轉到高雄了吧！」　3萬人擠爆看直播

「兩個不要懷疑」遭批賣台　韓國瑜：只因為選輸？不要針對我

防疫視同作戰　國防部下令：軍鑑發現死豬須立即循戰情系統回報

陳其邁「火鍋醬料SOP」蒜頭一大把　落寞自問：怎麼沒凍蒜？

洋基兜售葛雷計畫暫緩　全看沙胖心臟手術復原狀況

美方談判代表團名單出爐！6位「副部長」級代表聚焦農產能源

韓國電影要拍CIA與傭兵部隊　導演發現國外演員的差異

92歲老榮民討塑膠袋罵「x你xxB」　水果攤店員推他一把…死了

遭蜘蛛狠咬身體大變化！辣妹超多爛疤「全素改吃肉」驚：變健康了

北漂按摩店找工作　妙齡女指控3天遭3男性侵4次

韓國瑜宣布高市教室裝冷氣、清淨機　「拜託企業家、校友幫付電費」

墨西哥遊艇加油「引擎啟動瞬間爆炸」！男遭炸飛　濃煙直衝天際

狂加碼　美元「吹高利」利率最高達3.5%

先前10年3億美元被哈波打槍　國民二度報價破3億天價

妻偷裝避孕器又懷孕！他神預感被綠了 遭網恥笑 結局超崩潰：離婚嗎

政治熱門新聞

韓國瑜上班6天直播　3萬人擠爆..

拋出兩個不要懷疑挨批　韓國瑜回..

台大政治系教授參選2020總統..

命理師爆：柯文哲+韓國瑜運勢大..

陳其邁「火鍋醬料SOP」　卻戳..

柯P批國民黨沒勇氣　他怒回擊了..

爭相拍照　韓國瑜在日本料理店

5人救蔡英文　他：趴趴熊變小金..

韓國瑜選前　曾低調入住單身旅館

大老逼宮　小英感謝粉絲送暖

柯P募款超夯　12小時募得近4..

不斷更新／柯文哲險勝丁守中32..

國防部下令：軍鑑發現死豬須立即..

蘇嘉全「一首歌20萬」　白西裝..

更多熱門

相關新聞

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！真的像子瑜

藝人白冰冰受高雄觀光局邀請，擔任高雄代言人，卻被批毀掉質感，引起各界正反兩派聲浪，國民黨發言人洪孟楷則護航表示：「白冰冰可能是三十年前的周子瑜！」有PTT網友挖出白冰冰40年前的舊照，其中一張她下半身只穿著白色小褲，擺出各種踢腿打拳動作，雙腿又細又勻稱，辣度在當年可說是女神等級。

遭指「圖利他人」　丁允恭要提告

白冰冰自嘲「俗又有力」　控丁允恭：你太狠

廣告小妹戳破「白冰冰代言」殘酷真相

丁允恭：白冰冰感到不舒服的話我表示歉意

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

前四海幫堂主陳興餘過世　後事從簡

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公路上崩潰

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

19日補班年初四　不是本來就放？

BMW跑車闖國中狂飆甩尾　車主找到了

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！真的像子瑜

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸照

東北季風提早肆虐！北部明驟降6度＋下雨

斯亞生日趴熱舞　掉出東、西半球

菜販為了塑膠袋推倒老翁害摔死！

Gail《漂向北方》饒舌一字不漏

別懷疑！男友做6件小事＝真的愛妳

18：00成功嶺收假！他高鐵上腿麻過站崩潰

吳孟達認與周星馳「友情消失」：老死不相往來的感覺

更多

最夯影音

更多

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面