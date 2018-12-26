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影／IFRS17壽險增資大抓狂　許舒博：應延後實施時間調整內容

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記者李蕙璇／台北報導

壽險業面臨最快2024年導入IFRS17國際會計準則，增資壓力大，有人壽公司獨董憂心忡忡不解為何一定要跟進，而台灣人壽副董事長許舒博則建議，應再延後實施時間及調整內容。

許舒博接受ETtoday新聞雲記者訪問時表示，我想歐洲的體制事實上在整個會計制度上面對台灣整個保險業衝擊是非常大的。假使在2024年勢必非得要去執行的話，我希望還是有些配套措施，甚至有些修正。

許舒博強調，因應目前國內的局勢，事實上經濟局勢我們台灣很容易受外界去變動的，尤其是在中美貿易大戰情勢之下，或者其他的國家、歐洲的國家，哪一個國家發生重大經濟危機的時候，台灣都會受到影響。

保險公司在這一波的衝擊裡面，在2024年是否能夠承受IFRS17的直接的適用，許舒博認為有待大家體認，因為真的開放的話，很多保險公司面臨大額的增資，不是小額的增資，必須大額的增資。

▼台灣人壽副董事長、壽險文教基金會董事長許舒博。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼台灣人壽副董事長、壽險文教基金會董事長許舒博。（圖／記者李蕙璇攝）

許舒博還說，台灣的保險公司又面臨到所謂的不能夠孳息配息配股的限制影響，所以在這種狀態之下，將來想要增資的範圍就有很大的爭議空間。所以我們在這方面，希望能夠有一些商榷的餘地，在2024年是不是能夠調整實施的時間、內容，保險業界很衷心的期盼。

台灣人壽早在數月之前於業務員等實體通路停售台幣計價躉繳型保單，應該也是避免未來遇到類似南韓狀況之一的避險措施。

保險事業發展中心日前舉辦東亞太平洋保險論壇中，邀請南韓保險業者就2021年評估施行IFRS17狀況，其財報表數據就可能出現9家壽險公司大幅虧損而須極力增資，甚至倒閉被接管的情勢，而此增資缺口達42兆韓元、約新台幣1.13兆元。

延伸閱讀

►憂IFRS17南韓保險業接管下場　9家人壽外幣保單衝量再創新高

►有苦難言！壽險公司不敢大賺新台幣　因IFRS17提早避險

►影／保險圈多東吳精算師　大數據瞄準健康險　防護IFRS17風暴

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