遺產E劇場／父親費心機幫兒子省2千萬　以為躉繳保費可雙重避稅　　

▲法界人士曾說「法律是道德最低限度的防線」。（圖／視覺中國CFP）

記者李蕙璇／台北報導

保戶買了還本型終身壽險躉繳2千萬，指定兒子為繼承人，還保單質借2千萬出來，欲藉此達到雙重避稅效果，豈知各種跡象顯示其動機仍被課稅。

【案例故事】

王老先生是一家科技公司的大股東，資產豐厚，有一次他參加朋友的葬禮，想到人生無常，加上年紀愈來越大，若有一天自己也要離開這個世界，那要繳的遺產稅可不少。

他聽說保險給付是可以免遺產稅的，於是他找了美美人壽的保險業務員小陳來討論。

小陳提到，依據遺贈稅法規定，保險死亡給付是可以不計入遺產總額的，不但如此，被繼承人死亡前未償之債務，也可以自遺產中扣除。

因此，經過一番討論後，他們想到一個辦法。

這辦法就是由王老先生投保美美人壽推出的「快樂平安還本型終身壽險」，指定由他的小孩當受益人，並且用躉繳方式一次繳清保費2千多萬，再利用保單質借方式，向美美人壽借了2千萬出來。

這樣一來，一旦王老先生走了，美美人壽的保險給付，不但可以免稅，借款還可以自遺產中扣除，所以雖然保費比理賠金還高，但節稅效果更高。

於是王先生和小陳等人，就將計畫付諸實現。

1年後，王老先生就因病過世了，他的繼承人主張王老先生的身故保險給付依法不計入遺產總額，且在遺產總額中主張扣除該筆借款，但國稅局認為這樣屬於故意避稅，故仍必須依法課稅。

家屬經過訴願無效後，提起了行政訴訟。

【法律解析】

保險的目的，在於分散及預防未可知的風險，其中人壽保險更係以人之生命為保險標的，可以避免受益人或家屬生活陷入困境，其社會功能是很高的。

為了避免家屬領到保險金後還要繳稅的窘境，所以法律規定，人身壽險理賠金額不得作為被保險人之遺產（保險法112條） ，且領取的保險給付也不用計入遺產總額（遺贈稅法第16條9款）。

法律這樣設計，目的是在強化保險的信心與提升保險的社會功能，但是這樣良善的立法，是否可能被利用呢？而合法節稅和惡意租稅規避又是如何區分呢？

合法節稅，是指依稅法及相關的法律規定，以正當方式去符合其免稅或減輕稅捐的規定，而達成最終免稅或減稅的效果，屬於合法節稅行為(形式實質均合法）。

而租稅規避，是指納稅義務人為了獲得不當租稅利益，違背稅法之立法目的，濫用法律形式，規避租稅構成要件之該當，以達成與交易常規相當之經濟效果（稅捐稽徵法12-1條）。

也就是說，納稅義務人濫用法律規定而利用迂迴作法，來達成某種租稅上的節稅利益，其本質上屬於脫法行為（形式合法實質違法）。

本案中，由於王老先生高齡帶病投保，保費高於理賠，且先以躉繳方式一次付清後，再以保單質押借款，這些都已違反一般正常的保險常態，因此法院認為這樣已是屬於租稅規避，而非合法之節稅，故判決認為國稅局以實質課稅原則核實課稅並不違法（最高行政法院97年判字81號判決）。

也有判決認為，應將保險公司依保單應給付的理賠金不扣除借款，而直接併入被繼承人遺產總額核課遺產稅（最高行政法院101年判字87號判決）。

【劉韋德律師小檔案】

台大法律系畢業，擁有律師執照，擅長財產繼承、遺囑撰寫教學、遺產分配、房屋買賣等案件。

《ETtoday保險雲》邀請到擅長房屋財產繼承、遺產等相關法律規定的律師劉韋德，開闢「遺產E劇場」專區，不定期和讀者分享《民法》、《保險法》等常見實務見解，透過故事舉例的方式，邀請讀者認識法律中的奧秘。

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