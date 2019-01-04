民主黨「重掌眾議院」！　裴洛西警告：不排除彈劾川普

▲民主黨眾院領袖裴洛西，再度成為眾議院議長。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國新一屆聯邦眾議員3日宣示就職，民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）再度成為眾院議長，重掌議事槌。裴洛西當天受訪表示，民主黨將會視通俄門調查結果，不排除彈劾總統川普的可能。

裴洛西接受新聞網站「Today」專訪時表示，不排除彈劾總統的可能性，同時也向通俄案調查施壓稱，總統即使在任期內也有可能被起訴。裴洛西說，對國家而言，彈劾總統可能不會是最好的選擇，但她不會排除此一選項。

裴洛西強調，不應該為了政治因素而發起彈劾案，必須等到調查通俄的穆勒報告出爐後，得視具體事證情況而定。裴洛西接受《今日美國報》（USA Today）訪問時也表示，民主黨重掌眾院後，川普將會面對截然不同的世界；她說，國會必須擔負制衡總統的角色，但目前並無足夠證據能彈劾川普。

除此之外，為尋求重啟停擺近2周的聯邦政府，民主黨先在眾議院否決了川普提出興建美墨邊境圍牆的經費，之後再以239對192的票數，通過不包括興建圍牆在內的新預算法案，按預料共和黨控制的參議院不會通過此議案。

白宮先前已經表明，只要國會通過的議案沒有包含興建圍牆在內，川普並定予以否決；共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）先前也說，「參議院不會浪費時間在民主黨的法案上，它通過不了本院，總統也不會簽署」。