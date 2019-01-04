　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

民主黨「重掌眾議院」！　裴洛西警告：不排除彈劾川普

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國聯邦眾議院議長,民主黨眾議員裴洛西（Nancy Pelosi ）。（圖／路透）

▲民主黨眾院領袖裴洛西，再度成為眾議院議長。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國新一屆聯邦眾議員3日宣示就職，民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）再度成為眾院議長，重掌議事槌。裴洛西當天受訪表示，民主黨將會視通俄門調查結果，不排除彈劾總統川普的可能。

裴洛西接受新聞網站「Today」專訪時表示，不排除彈劾總統的可能性，同時也向通俄案調查施壓稱，總統即使在任期內也有可能被起訴。裴洛西說，對國家而言，彈劾總統可能不會是最好的選擇，但她不會排除此一選項。

裴洛西強調，不應該為了政治因素而發起彈劾案，必須等到調查通俄的穆勒報告出爐後，得視具體事證情況而定。裴洛西接受《今日美國報》（USA Today）訪問時也表示，民主黨重掌眾院後，川普將會面對截然不同的世界；她說，國會必須擔負制衡總統的角色，但目前並無足夠證據能彈劾川普。

除此之外，為尋求重啟停擺近2周的聯邦政府，民主黨先在眾議院否決了川普提出興建美墨邊境圍牆的經費，之後再以239對192的票數，通過不包括興建圍牆在內的新預算法案，按預料共和黨控制的參議院不會通過此議案。

白宮先前已經表明，只要國會通過的議案沒有包含興建圍牆在內，川普並定予以否決；共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）先前也說，「參議院不會浪費時間在民主黨的法案上，它通過不了本院，總統也不會簽署」。

ET快訊
Gail《飄向北方》中文饒舌一字不漏　哈林聽到變臉
小五學生認「江西火腿腸」台商爸帶的！防檢局開罰20萬
孫協志接送小14歲《黑澀會》女星！他出面回應曖昧情
么八成功嶺收假！菜鳥高鐵上腿麻台中→板橋崩潰過站

關鍵字：民主黨,裴洛西,川普,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普推特語錄／我政績那麼好又受歡迎　哪有可能被彈劾？

民主黨「重掌眾議院」！　裴洛西警告：不排除彈劾川普

頻繁用社交軟體更易憂鬱！研究：「女比男高」網路霸凌＋騷擾佔4成

30年首見！罕見輕颱帕布「直奔暹羅灣」　暴雨巨浪已知1死

正載著孩子要去迪士尼！佛州4車相撞起火 至少7死！

金正恩專屬「奢侈品代購」…北韓駐義大使逃了　攜妻蒸發2個月

英國夜店10年倒25%　比舞池搖年輕人更愛「運動型夜生活」

德國數百政治人物「個資遭駭」…全PO推特上　梅克爾也在名單上

運鈔車被怪手「開罐頭」　搶匪劫空8000萬如玩命關頭

強硬反中 《紐時》：川普擬提名韋伯出任國防部長

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

「性愛畫面太震撼」觀眾嚇傻　《邊境奇譚》結局猜不透！

邵翔「我會一直陪著你」　一句話收服小蠻穩交5年

藝術阿柴揮毫似大師等級　抽象畫一幅能賣1000元！

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

孝子撞4超跑初估900萬求償　得「不吃不喝17年」才能還清

暖心老闆「月考滿分我請客」　學童拿百分考卷免費吃點心

「我是S.H.E的E捏！」　Ella認合約卡關：大家樂觀點！

川普推特語錄／我政績那麼好又受歡迎　哪有可能被彈劾？

民主黨「重掌眾議院」！　裴洛西警告：不排除彈劾川普

頻繁用社交軟體更易憂鬱！研究：「女比男高」網路霸凌＋騷擾佔4成

30年首見！罕見輕颱帕布「直奔暹羅灣」　暴雨巨浪已知1死

正載著孩子要去迪士尼！佛州4車相撞起火 至少7死！

金正恩專屬「奢侈品代購」…北韓駐義大使逃了　攜妻蒸發2個月

英國夜店10年倒25%　比舞池搖年輕人更愛「運動型夜生活」

德國數百政治人物「個資遭駭」…全PO推特上　梅克爾也在名單上

運鈔車被怪手「開罐頭」　搶匪劫空8000萬如玩命關頭

強硬反中 《紐時》：川普擬提名韋伯出任國防部長

亞足賽／藍武士被視為奪冠熱門　主帥：以挑戰者姿態出擊

台大政治系教授參選2020總統　政見「重新啟動中華民國」

蕭敬騰久違現身《聲林》直播！　「2個字」讓網友全high了

露營食材放太久怕烙賽？　食藥署「保鮮2招」教你安全吃

一窺貴婦世界的病態　南韓上班族都在追《Sky Castle》

國際熱門新聞

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬..

運勢排行榜　2019運氣最旺生..

老公生前邀「來生緣」冷拒絕！7..

長未必長命！性器越大越易心臟病

貨櫃車撞飛21輛機車！騎士4死..

悍妻撞破姦情 抓住丈夫GG拖..

弘大商圈元旦驚傳大火狂燒13名..

壽喜燒店家加料　鍋內飄4隻大蟑..

金正恩專屬名牌代購　北韓大使逃..

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽..

26歲美貌單親媽被控誘拐16歲..

美最大反同性戀團體主席　是Ga..

美專家：台灣漁船在關島「捕獲飛..

川普：我怎麼有可能被彈劾？

更多熱門

相關新聞

遭美發旅遊警示　陸外交部發聲了

美國國務院3日更新針對中國大陸的旅遊警示，雖然依舊標示「提高警覺」的第二級，但這次卻明確提醒公民前往中國大陸旅行時，要謹言慎行；此外，也要注意中國任意執行當地法律。對此，大陸外交部今（4）日表示，中方始終依法保障外國公民在華的合法權益，希望美方能多做一些有利於促進兩國人民交往和互信的事。

裴洛西接眾院議長　川普喊話合作

媽在2孩面前下藥　偷在飲品加料

王岐山達佛斯論壇會川普？　外界矚目

美對陸發二級旅行警告　時殷弘批荒謬

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公路上崩潰

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

Gail《飄向北方》饒舌一字不漏

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

BMW跑車闖國中狂飆甩尾　車主找到了

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！真的像子瑜

19日補班年初四　不是本來就放？

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸照

東北季風提早肆虐！北部明驟降6度＋下雨

搶完銀行　元大匪自爆：去看五月天

18：00成功嶺收假！他高鐵上腿麻過站崩潰

《歌手2019》公開外籍歌手身份！

蘿莉塔暴肥站媽面前「沒被認出」

五月天催婚！羅志祥：我手很多繭

孫協志接送同宿小14歲《黑澀會》女星

更多

最夯影音

更多

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

「性愛畫面太震撼」觀眾嚇傻　《邊境奇譚》結局猜不透！

邵翔「我會一直陪著你」　一句話收服小蠻穩交5年

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面