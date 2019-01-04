　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

小潘潘丈夫江欽良涉農會超貸11億　南投檢起訴求重判

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲江欽良27日以1千萬元交保，小潘潘出面挺夫。（圖／取自江欽良臉書）

▲江欽良遭南投地檢署起訴，圖為江獲交保時，小潘潘出面挺夫。（圖／取自江欽良臉書）

記者李忠憲／台中報導

南投地檢署偵辦藝人小潘潘丈夫，南投名人江欽良涉嫌農會超貸案，4日偵結。檢方認為，江欽良利用人頭當購地合夥人，以其寶島曼波文化商城公司資金買地，用來再向農會超貸高達11億，依背信等罪嫌將江等人起訴，檢方也以江否認犯行，明顯無悔意，建請法院從重量刑。

起訴書指出，江欽良為向草屯鎮農會貸款，透過不知情的張、洪2名人頭，購買草屯鎮日新段土地，再利用不知情的地政士至南投縣草屯地政事務所辦理土地移轉登記，涉犯使公務員登載不實罪嫌。

江欽良完成土地移轉登記後，再以草屯鎮新南埔段土地作為擔保，以李、劉2人暨不實買賣契約私文書向草屯鎮農會辦理貸款，並到草屯地政事務所辦理土地移轉登記，涉偽造私文書、行使偽造私文書、使公務員登載不實、背信等罪嫌。

檢方表示，江食髓知味，另以恆春鎮龍泉水段土地作擔保，用盧等8名人頭及不實買賣契約私文書向恆春鎮農會辦理貸款，涉犯行使偽造私文書罪嫌。還有用恆春鎮龍泉水段土地作為擔保，再以多名人頭暨不實買賣契約私文書及不實資力證明，向草屯鎮農會和長治鄉農會辦理貸款，涉犯行使偽造私文書罪嫌。

另外，庭安公司收取全部股款，由登記名義盧姓負責人退還給實際出資人江欽良，江欽良涉犯公司法第9條第1項罪嫌。

檢方指出，江欽良在證據明確下，卻仍飾詞狡辯，毫無悔意，依法起訴外，也建請法院從重量刑。

而江欽良近日因經營的草鞋墩夜市結束營業，攤販向監察院和他陳情。江4日上午才發聲明，在檢方歸還電腦主機前，夜市場地無償提供攤販做生意，豈知南投地檢署在1小時後就將他提起公訴。

ET快訊
1/19補班初四她傻眼「不是本來就放假？」　網驚：原來只放4
來台5天胖4kg！港女怨「夜市太好吃」每晚噴2000沒錢回家
大飛暗戀楊晨熙10多年「是她粉絲」　終於娶偶像故事甜炸
和閨蜜吃完飯男友拒幫買單！安妮：好丟臉

關鍵字：江欽良,小潘潘,起訴,南投地檢署,超貸,農會

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「不要懷疑共產黨收復台灣決心」　韓國瑜：這是生死大事

影／台中機場外連開5槍奪命　「沙鹿槍手」躲10天父親家落網

婦誤踩油門撞破玻璃衝進賣場　店員驚：就像爆炸一樣！

借10萬月息1萬！夫妻躲山區開瓦斯尋短　遺書曝錢莊「吃人真相」

畫面曝光！冷凍貨車「2輪側走」逆向撞4車　受困女司機：一時恍惚

「沒有爸爸還姓爸爸的姓」單親少年遭霸凌　法官裁准從母姓

濃霧罩苗栗市拾荒老人過馬路　遭工程車「撞飛十多公尺亡」

恐怖！２宵小闖空門看到美艷母女　先綑綁再猥褻6小時還強拍裸照

懷疑水餃有毒遭下藥！　兒重拳狠揍84歲母親「嘔吐才停手」

烏魚子做「日光浴」被看光光　男抱走10萬元「烏金財」賤價賣

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

2隻炸鮮魷大到碗公裝不下　台中超海派大分量日式丼飯

2女星台上合照被許凱擋到　「一個舉動」網怒譙：沒禮貌

毛不易居然這麼會「撩妹！」　一句話秒逗樂沈月

臨時演員都是演員來的！　周星馳《新喜劇之王》預告片公開

濃霧罩苗栗市拾荒老人過馬路　遭工程車「撞飛十多公尺亡」

恐怖！２宵小闖空門看到美艷母女　先綑綁再猥褻6小時還強拍裸照

懷疑水餃有毒遭下藥！　兒重拳狠揍84歲母親「嘔吐才停手」

烏魚子做「日光浴」被看光光　男抱走10萬元「烏金財」賤價賣

小潘潘丈夫江欽良涉農會超貸11億　南投檢起訴求重判

「碎石500公尺」古坑快速道路瞬間變Off Road　7車連環大追撞

地點曝光！汐止3小時14起車禍　侯友宜：公車拋錨是主因

「關係違反道德觀」拒付1700萬！　菲姐槓前男友討回400萬

傻眼！騎士自殺式攻擊聯結車　網友驚呼：鬼遮眼嗎？

噁男10分鐘光顧檳榔攤4次　說上廁所卻熊抱西施丟沙發...

2018年熱搜名牌包排行榜！第一名是蔡依林愛包、三角包全球賣翻

影／消失10年黃蘿蔔回來了！新台鐵便當主打「回憶殺」　懷舊亮點一次看

苧蔴背袋耗時半年完工　「密不透風小米穿不透」技藝令人讚嘆

電信商推0元月租新方案　這5族群最適合

金曲最佳原住民語演唱彭水光　登錄屏東傳統表演藝術保存者

20年最大血荒！台大公告要醫護「血省著用」　仁醫：第一次看到

2019台灣燈會在屏東　東港警志工講習展熱情

濃霧罩苗栗市拾荒老人過馬路　遭工程車「撞飛十多公尺亡」

專訪／府院黨得「分工」避免被淘汰　鄭文燦：總統決策要更鮮明

恐怖！２宵小闖空門看到美艷母女　先綑綁再猥褻6小時還強拍裸照

社會熱門新聞

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　..

孝子連撞4台法拉利　天價維修費..

爆遭施壓警被起底！屏東分局同仁..

快訊／台灣大道嚴重車禍！闖紅燈..

員警爆遭打壓調職！屏東分局回應..

先人託夢祖墳漏水　男修墳挨罰3..

懷孕後男友神隱　問姊姊才知淪小..

父禁打棒球！投手少年南漂逃家2..

淋油焚屍博士生　性侵狼：願月賠..

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺..

汐止2小時10車禍　出門20分..

鴻海副總偷吃部屬妻　約砲內容曝..

男光顧檳榔攤4次　借廁所熊抱西..

收押警扯設防火牆　警員作證說醉..

更多熱門

相關新聞

【浩鼎案】起訴跟無罪的理由

2018年12月28日，士林地院判決浩鼎案中的被告翁啟惠跟張念慈都無罪。檢察官起訴的事實，總共有兩塊：1500張浩鼎股票期約賄賂、3000張股票的行賄、收賄罪。

高志鵬還是要坐牢　暫緩入監駁回！沒到將拘提

打爆運將眼球！大樹林囝仔被起訴

「你會害死我女兒」　警阻騙30萬

死裡砍！2屁孩砍斷仇家手筋、腸子外露

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全都要！

他存股10年　累積千萬本金

大飛暗戀楊晨熙10多年！她羞認：他是我粉絲

阿滴、滴妹「公開道歉」認10大錯誤

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

月老託夢將「孤獨終老」適合當接班人

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

安妮和閨蜜吃完飯「男友拒幫買單」

周杰倫為何不曝光小孩？夫妻共識超有愛

潘爸說溜嘴　潘瑋柏爆「結婚娶空姐」

崩潰！高鐵、台鐵全陷「地獄15min」搶嘸票

孝子連撞4台法拉利　天價維修費曝光！

熊熊忍遭偷吃6年　目睹小三躺床

更多

最夯影音

更多

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面