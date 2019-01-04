小潘潘丈夫江欽良涉農會超貸11億　南投檢起訴求重判

▲江欽良遭南投地檢署起訴，圖為江獲交保時，小潘潘出面挺夫。（圖／取自江欽良臉書）

記者李忠憲／台中報導

南投地檢署偵辦藝人小潘潘丈夫，南投名人江欽良涉嫌農會超貸案，4日偵結。檢方認為，江欽良利用人頭當購地合夥人，以其寶島曼波文化商城公司資金買地，用來再向農會超貸高達11億，依背信等罪嫌將江等人起訴，檢方也以江否認犯行，明顯無悔意，建請法院從重量刑。

起訴書指出，江欽良為向草屯鎮農會貸款，透過不知情的張、洪2名人頭，購買草屯鎮日新段土地，再利用不知情的地政士至南投縣草屯地政事務所辦理土地移轉登記，涉犯使公務員登載不實罪嫌。

江欽良完成土地移轉登記後，再以草屯鎮新南埔段土地作為擔保，以李、劉2人暨不實買賣契約私文書向草屯鎮農會辦理貸款，並到草屯地政事務所辦理土地移轉登記，涉偽造私文書、行使偽造私文書、使公務員登載不實、背信等罪嫌。

檢方表示，江食髓知味，另以恆春鎮龍泉水段土地作擔保，用盧等8名人頭及不實買賣契約私文書向恆春鎮農會辦理貸款，涉犯行使偽造私文書罪嫌。還有用恆春鎮龍泉水段土地作為擔保，再以多名人頭暨不實買賣契約私文書及不實資力證明，向草屯鎮農會和長治鄉農會辦理貸款，涉犯行使偽造私文書罪嫌。

另外，庭安公司收取全部股款，由登記名義盧姓負責人退還給實際出資人江欽良，江欽良涉犯公司法第9條第1項罪嫌。

檢方指出，江欽良在證據明確下，卻仍飾詞狡辯，毫無悔意，依法起訴外，也建請法院從重量刑。

而江欽良近日因經營的草鞋墩夜市結束營業，攤販向監察院和他陳情。江4日上午才發聲明，在檢方歸還電腦主機前，夜市場地無償提供攤販做生意，豈知南投地檢署在1小時後就將他提起公訴。